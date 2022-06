Elecciones se encarecen en Veracruz; con voto electrónico saldrían más baratas

La implementación del voto electrónico en los procesos electorales de Veracruz abarataría significativamente los costos de su preparación, organización y desarrollo.Esa es una de las razones por las que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) ha comenzado a explorar esa posibilidad.El consejero electoral y presidente de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación, Roberto López Pérez, dijo que cada urna electrónica tiene un costo aproximado de 34 mil pesos.En un primer escenario se podría contar con 50 urnas electrónicas, que tendrían una inversión de un millón 750 mil pesos.El Consejero Electoral contrastó esa inversión con lo que el OPLE ha gastado en documentación electoral en los últimos 4 procesos comiciales.En el año 2016, se invirtieron poco más de 19 millones de pesos; en 2017, más de 25 millones de pesos; en 2018, una cantidad superior a los 28 millones de pesos y en 2021, poco más de 46 millones de pesos.“Si lo revisamos hay un incremento (de recursos) muy exponencial que es muy palpable. Me parece que sí, evidentemente, (con la urna electrónica) pudiera generarse una economía”.No obstante, López Pérez reconoció que las urnas electrónicas requieren mantenimiento, pues toda tecnología tiene fecha de caducidad y hay que invertir para tenerla en condiciones óptimas y poderlas utilizar no sólo para elecciones de cargos populares, sino también en mecanismos de participación ciudadana o en elecciones escolares.Agregó que si para el próximo proceso electoral existen condiciones, se pudiera tener la primera prueba piloto con urnas electrónicas. Aunque su introducción formal será de forma gradual y a largo plazo.Ello en virtud de que para implementar el voto electrónico debe haber una serie de condiciones, como es una urna electrónica funcional, operativa y segura, que permita recibir voto de los ciudadanos de manera fácil y que los resultados sean verificables, transparentes y vinculantes; y definir una muestra representativa.El Consejero explicó que también se requiere legislación en la materia, aunque no es un impedimento absoluto porque hay criterios jurisdicciones y precedentes jurídicos como el caso del estado de Hidalgo, que no tiene legislación pero ha podido implementar el voto electrónico.Aunado a ello, señaló, se requiere acercamiento con el Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer pruebas piloto y analizar la viabilidad de implementarla de manera gradual y en un número determinado de casillas como se ha hecho en Coahuila, Jalisco, Hidalgo, Tamaulipas y Aguascalientes.López Pérez manifestó que en Veracruz se instalan casi 11 mil casillas para procesos electorales y el voto electrónico no sería para la totalidad de una elección, sino sólo para una muestra representativa.Aunque no descartó la posibilidad de que en un largo plazo se pidieran tener el mayor número de urnas electrónicas en las casillas.