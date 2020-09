Elecciones serán “respiro” frente a grandes problemas del país: INE

La pandemia no puede detener a la democracia, se expresó en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al celebrar la sesión de inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021.



Este lunes 7 de septiembre, inicia el proceso electoral federal, con el cual se renovará la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, derivado de elecciones locales en las 32 entidades del país.



Durante la sesión del Consejo General del INE, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que hoy más que nunca las elecciones serán un respiro frente a los grandes problemas sociales que aquejan al país y la incertidumbre que trajo consigo la pandemia ocasionada por el COVID-19.



A decir de Lorenzo Córdoba, los tiempos en los que muchos se autoproclamaban como encarnación de la democracia quedó en el pasado y se debe reivindicar el hecho real de que la democracia se hace con todos y nadie puede quedar excluido.



Para ello, dijo, es necesario refrendar el pluralismo y el respeto a todas las posturas; y cualquier tendencia de intolerancia no sólo será inaceptable, sino que se convierte en un caldo de cultivo del autoritarismo antidemocrático y totalitario.



“Las elecciones que hoy inician son tan importantes: la Cámara de las y los Diputados es el espacio por excelencia de la representación de la pluralidad de visiones y concepciones de nuestra sociedad, ahí se recrea y se debate el rumbo de nuestra democracia”, expuso.



Fue el Consejero Jaime Rivera Velázquez, quien enfatizó que la pandemia y racionalidad presupuestal son dos condiciones que pesarán sobre la gestión del proceso electoral, lo que obliga a las autoridades electorales y partidos políticos a evaluar con nuevos ojos algunas prácticas arraigadas en la forma de organizar elecciones.



En este sentido, dijo que hay temas que, en su opinión, merecen una revisión y modificación, ya sea porque no son indispensables, dificultan la aplicación de medidas sanitarias o porque gravitan sobre el costo de las elecciones, sin agregar certeza.



“como revisar lo que contiene el Programa de Resultados Electorales Preliminares -que no tiene efectos legales como podría ser la captura de datos-, la certificación por un tercero del líquido indeleble y las causales para la realización de recuentos de paquetes electorales voto por voto en los consejos distritales”.



El compromiso del INE, aseguró la Consejera Claudia Zavala Pérez, al sostener que la realización del proceso electoral, es cuidar la salud de todas y todos los participantes y los dotará de insumos de seguridad sanitaria.



Ante ello, llamó a quienes ocuparán las candidaturas y a los partidos políticos “hacer de esta elección un proceso ejemplar, cuidar a la democracia y la recreemos con un comportamiento ético y con una figura de responsabilidad ética para dar buenos resultados a las y los ciudadanos”.



Cabe recordar que en esta elección se renovará la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en el cual concurrirán elecciones locales en las 32 entidades del país.



Además de las 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional a nivel federal; el 6 de junio de 2021 se renovarán 15 gubernaturas, mil 63 diputaciones locales, mil 926 presidencias municipales, dos mil 122 sindicaturas, 15 mil 107 regidurías y 635 juntas municipales, que implican un total de 21 mil 368 cargos de elección popular.