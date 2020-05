Luisa María Alcalde Luján, titular del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que el 6% de empresas del país no han acatado el exhorto de suspender labores debido a la pandemia del COVID-19, entre ellas, señaló a el Grupo Elektra, la cual cuenta con más de 10 mil trabajadores en diversas partes del país.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Secretaria indicó que la mayoría de las empresas que se niegan a parar actividades están aquellas enfocadas a comercios de productos no esenciales y la industria automotriz.



“A diferencia de la semana pasada donde traíamos 13% de empresas que a pesar del exhorto deciden no suspender sus labores hoy ese porcentaje se reduce a 6%; el 94% de las empresas y negocios cumplen el 6% insisten en no cumplir”.



"Grupo Elektra en diferentes partes del país con más de 10 mil trabajadores, es un centro de trabajo no esencial que se niega al cierre”, dijo.



Apuntó que otras empresas que fueron señaladas de negarse al cierre son: Autofin, la empresa “Campeche”, y la maquiladora “Hyplasa”, una maquiladora localizada en Saltillo, Coahuila, con más de 100 trabajadores.



Señaló que por entidades, el 26% de empresas que se niegan a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia del coronavirus.