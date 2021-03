Elektra de Nogales se niega a pagar póliza porque fallecido dejó un pago pendiente

Ante la falta de cumplimiento por parte de la empresa Elektra en el pago de la póliza de seguro de vida a un beneficiario, integrantes de la Organización Mexicana Ti Tlapowaske Tekiwakapa (OMETT) se manifestaron en la sucursal de Nogales.



Los inconformes explicaron que el año pasado falleció un cliente de esa empresa que tenía su póliza de seguro de vida a nombre de su esposo; sin embargo, cuando acudió a cobrar le dijeron que no la podían hacer efectiva porque había un pago pendiente.



Mencionaron que cuando el señor cubrió lo que faltaba le dijeron que le darían el recurso en enero, pero ya pasó enero, ya pasó febrero y empezó marzo y al beneficiario le siguen dando largas.



Indicaron que esta tarde acudieron a dialogar con el gerente y entró una comisión; sin embargo, ya adentro se dieron cuenta que les comenzaron a tomar fotos, por lo que también sacaron su celular para tomarle a la persona que les estaba sacando las imágenes.



Comentaron que esto provocó que esos empleados se pusieran prepotentes, pues les dijeron que no podían tomar fotografías ahí, por lo que optaron por salirse en espera de que los atienda un representante de la empresa.



Los integrantes de la OMETT señalaron que si la empresa no tiene pensado cumplir con el pago de las pólizas de seguro de vida sería mejor que no engañara a los clientes, pues les hacen pensar que van a recibir un recurso con el que se pueden ayudar en algo y es mentira.