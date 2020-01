Eligen a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino de MORENA

El Congreso Nacional Extraordinario de Morena eligió al diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, “con el 100% de los votos” como presidente interino del partido para organizar la elección interna que fue anulada en octubre.



La presidenta del Consejo y quien condujo los trabajos del VI Congreso Nacional de Morena, Bertha Luján, no ofreció los resultados de la votación, solo leyó los porcentajes, después de horas de contar los votos.



El legislador fue la propuesta única del Congreso para ocupar el cargo en lugar de Yeidckol Polevsky, quien se regresará al cargo de secretaria general.



Dado que en Morena no se pueden ocupar dos cargos, Ramírez solicitará licencia como diputado federal y en la plenaria se comprometió a dirigir al partido junto con las bases.



Ramírez prácticamente fue aclamado por el Congreso, que eligió a ocho nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para completar un órgano de 21 integrantes, pues fueron ratificados los once que fueron designados desde 2015, la mayoría afines a Luján.



Acompañarán a Ramírez Cuellar en la presidencia el diputado federal Víctor Varela como secretario de Organización, en la secretaría de Diversidad Sexual quedó Esther Ramírez; Liliana Castro Muñoz en Estudios de Proyecto de Nación y Martha García como responsable de Mexicanos en el Exterior, entre otros.