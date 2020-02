Eliminar “puentes” y rifar avión presidencial, pura ocurrencia de AMLO: COPARMEX

El presidente nacional de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje a un lado sus “ocurrencias” cotidianas y se concentre en los temas que sí son de relevancia para el país.



En su visita a Veracruz, señaló que asuntos como la rifa del avión presidencial o eliminar los “puentes” son distractores para los mexicanos.



Por ello, urgió en que el mandatario federal se enfoque en los temas de crecimiento económico y la seguridad pública.



"Ya es tiempo de que estas ocurrencias cotidianas que se han vuelto parte del anecdotario de nuestro país queden atrás, el país necesita concentrarse en el reto de la seguridad, en el reto de crecimiento y dejar de lado estos distractores como el tema del avión, los fines de semana largos, que son, prácticamente en un contexto del país, irrelevante", dijo.



Lamentó que López Obrador ocupe el debate público con temas irrelevantes, lo cual, no demuestra un estadísta de altura.



"Son cuestiones que no debería ocupar el debate público, el Presidente debe concentrarse en promover las inversiones, el crecimiento del país, vender México, enfocarse en temas de seguridad, la venta o rifa del avión presidencial, es un activo más del país absolutamente irrelevante para el crecimiento económico y el hecho de que se esté distrayendo a los mexicanos, claramente hay que decirlo, no corresponde a un estadísta del altura".



De Hoyos Walther dijo que el 2019 dejó un saldo negativo, con un decrecimiento económico de 1 por ciento, situación que no se había visto desde el 2009, cuando la peor crisis del país.



"En el año que recién concluyó, México tuvo un decrecimiento, desde hace 10 años no teníamos un retroceso tan severo. Hoy el reto de 2020 es crecer, sin crecimiento no hay desarrollo y mucho menos bienestar".



El Presidente Nacional de la COPARMEX estuvo en Veracruz para encabezar el cambio de la presidencia del organismo empresarial en la zona.