Elvira Morgado, nueva directora de Comunicación de la Ciencia de la UV

Elvira Morgado Viveros, profesora-investigadora de la Facultad de Biología, fue nombrada como directora de Comunicación de la Ciencia, dependencia adscrita a la Dirección General de Difusión Cultural (DGDC) de la Universidad Veracruzana (UV).



La ceremonia se llevó a cabo la mañana de este viernes en la Sala de Juntas “Jenny Beltrán” de Rectoría, y fue encabezada por el secretario de Desarrollo Institucional, Octavio Ochoa Contreras; el titular de la DGDC, Rafael Alcalá Hinojosa, y el director general de Comunicación Universitaria, Raciel Martínez Gómez.



Octavio Ochoa expresó que Morgado Viveros cuenta con el liderazgo, perfil profesional y trayectoria en divulgación de la ciencia, para hacer un buen trabajo al frente de dicha dependencia universitaria.



En tanto, Elvira Morgado agradeció a la rectora Sara Ladrón de Guevara, y a las autoridades universitarias por el nombramiento conferido que recibe con emoción, responsabilidad y un fuerte compromiso.



“Emoción porque desde mi formación en esta Universidad me fue transmitida la convicción por la comunicación y divulgación de la ciencia. Es inevitable recibir esta encomienda con gran responsabilidad, porque me corresponde continuar con el legado de Manuel Martínez Morales.



“Lo recibo también con un fuerte compromiso porque debo corresponder con los intereses de nuestra Universidad por llevar el conocimiento científico a los diferentes sectores de la sociedad”.



Subrayó que la comunicación de la ciencia contribuye a la construcción de una sociedad con perspectivas de crecimiento en la que las desigualdades desaparezcan, ayudando a entender qué es la ciencia, cómo se construye y valida, cómo deriva en tecnología y cómo ciencia y tecnología se relacionan con la sociedad, la ética y la verdad.



“Tenemos que redoblar esfuerzos y trabajar para todos los actores universitarios –estudiantes, docentes, investigadores y funcionarios–, a fin de que la sociedad conozca el arduo trabajo científico que se realiza al interior de la Universidad”.



Rafael Alcalá dio lectura a la síntesis curricular de la recién nombrada directora de Comunicación de la Ciencia, Elvira Morgado y dijo que es docente en la Facultad de Biología e investigadora titular C de esta casa de estudios. En la UV cursó la Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica, así como la Maestría y el Doctorado en Neuroetología.