Embarazadas deben extremar cuidados ante COVID-19

Según el reporte de la Secretaría de Salud Federal, Veracruz es uno de los Estados con mayor incidencia de muerte materna por COVID-19 y es que las embarazadas pertenecen a uno de los sectores más vulnerables ante este virus.



La gineco-obstetra Eréndida Ceceña Segura señaló que durante el embarazo, el nivel de oxigenación en la sangre disminuye, lo que incrementa los riesgos en las mujeres en caso de contagio del nuevo Coronavirus.



Precisó que los riesgos son tanto para la madre como para el bebé, por ello, es importante extremar precauciones.



"Una disminución en la capacidad de respiración, disminución en la oxigenación, un estado inmunológico debilitado, esto se debe a la producción de las hormonas, estrógenos, progesterona que hacen que los músculos de la respiración estén más blandos y eso dificulta la respiración en ellas", precisó.



Una de las complicaciones que puede ocasionar el COVID-19 en una mujer durante el embarazo puede llegar a la neumonía, lo cual la llevaría a una terapia intensiva, poniendo en riesgo la vida de la madre y el bebé.



"Cuando desafortunadamente la mujer llega infectarse del COVID, lleva a una mayor complicación y estas complicaciones son igual que otro paciente pero en ella se ven con mayor compromiso, las complicaciones pueden ser neumonía, dificultad para respirar, la deficiencia en su oxigenación, lo que puede llevar que los médicos tomen medidas de intubarla y llevarla a terapia intensiva".



Además de los síntomas respiratorios como la dificultad para respirar, temperatura, pérdida del olfato y gusto, tos, entre otros, las embarazadas deben estar atentas a signos obstétricos.



"Los signos de alarma obstétrico son si tiene salida de sangre, líquido, dolor de cabeza, disminución de los movimientos del bebé después de la semana 28, náuseas, que observe lucecitas, o que escuche algún zumbido, en caso de alguno de estos debe llamar inmediatamente al médico que la está tratado".



De acuerdo con la ginecóloga, hay pacientes que se contagiaron y con tratamiento inicial se han recuperado por completo del Coronavirus pero es en etapas iniciales del embarazo.



En todos los casos, les ha recomendado extremar precauciones para evitar el contagio "siempre les digo, estás en mayor riesgo, no de contraer la infección, si no de complicarse, la recomendación es que no asista a lugares concurridos pero también exhorto a los familiares que son ellos los que llevan este virus", concluyó.