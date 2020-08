Embarazadas deben saber sobre violencia obstétrica; pueden maltratarlas durante parto

A pesar de que la violencia obstétrica está tipificada en el estado de Veracruz, es una agresión que las mujeres desconocen, dijo la directora de “Puslá, Centro de Educación en Psicoprofilásxis Perinatal”, Eumelia Yerena Cerdán.



"La mujeres desconocen esta violencia, por la información que tienen, consideran que el trato que reciben en su parto es el correcto. Al ver hacia atrás, se dan cuenta que no las trataron bien e incluso que fueron objeto de violencia tanto física, verbal y emocional", dijo.



Detalló que la violencia obstétrica es considerada como una clase particular de violaciones a los derechos humanos, al ser múltiple por implicar la transgresión al derecho a la salud, a la información, a un trato digno, entre muchos otros derechos que son pasados por alto por el personal médico antes y después del parto.



Al respecto, resaltó como necesario, dar una atención hospitalaria de calidad a todas las mujeres que acuden a los hospitales.



"No sólo hospitalaria, sea dónde sea que la mujer recibe a su bebé y con el equipo que esté con ellas, ya sean médicos o parteras debe pedir, se respeten sus derechos".



Aunque señaló que en el estado se sabe de la problemática, "se solapa" y no está presente en ninguna agenda política en la entidad.



"Las mujeres se pasan el mal trago porque tienen a sus bebés en brazos. Lo que no quiere decir que no se sientan lastimadas , heridas, violentadas. No creo, no está en la agenda de ningún político o funcionario", concluyó.