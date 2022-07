Embarazo infantil tiene mayor incidencia en zonas rurales de Xalapa: Regidora

La regidora del Ayuntamiento de Xalapa, Martha Valentina Domínguez Vásquez, comentó que en las zonas rurales del municipio hay mayor vulnerabilidad a casos de embarazos en niñas y adolescentes.Como integrante de la Comisión Edilicia de la Niñez y la Familia, expuso que ello se debe a la situación económica y social que viven las menores de edad y las escasas oportunidades que experimentan en comparación con las que habitan en las áreas urbanas de la Capital.Apuntó que se han detectado adolescentes desde los 14 y 15 años en periodo de gestación, atribuyendo también esta realidad a la falta de información sobre sexualidad y el tabú que circunda el tema desde casa y en las escuelas."Los padres no hablan abiertamente con sus hijos porque en ocasiones tampoco cuentan con la información suficiente o la confianza para ello, pese a los avances que existen", precisó.Domínguez Vásquez reiteró que el embarazo infantil en Xalapa y en gran parte del país es una problemática grave en la actualidad, de allí la necesidad de ofrecer información a los jóvenes, a sus padres jóvenes y docentes."Los porcentajes todavía nos arrojan datos graves que tenemos que atender y consideramos que es muy importante la información no solamente para los adolescentes, sino para los padres de familia y los formadores, en este caso los maestros", precisó la edil capitalina.Añadió que desde el Ayuntamiento y con apoyo de una asociación civil se están realizando talleres informativos y preventivos en los centros comunitarios y en la zona rural de Xalapa."Esta campaña busca prevenir, informar, dar apoyo para todos los jóvenes que encuentren un espacio donde puedan informarse y prevenir situaciones que se convierten en un problema no sólo para ellos como ciudadanos sino para la familia y la misma sociedad porque un joven adolescente no tiene la madurez emocional, ni económica, ni social para la responsabilidad de la paternidad", señaló.