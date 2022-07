Embarazo infantil y juvenil, principal problemática a erradicar en Xalapa

La directora de la Juventud del Ayuntamiento de Xalapa, Gelsey Yareni Varela Castillo, indicó que el embarazo infantil y juvenil son de las principales problemáticas que se deben atender y erradicar en la Capital del Estado.Sin mencionar las cifras, comentó que sí cuentan con casos de niñas y adolescentes en gestación, así como en jóvenes, lo que a su decir les afecta en la continuidad de sus estudios, así como en sus derechos de reproducción, bienestar, convivencia, entre otros."Tenemos lamentablemente una cantidad, sobre todo de embarazo infantil, que es menos de 13 años. Cometería un error si les dijera una cifra exacta, pero sí han salido números. Entonces es una de las principales problemáticas que hay que erradicar y de ahí viene el embarazo juvenil, que no deja de ser ya una problemática porque merma sus estudios, todos sus derechos de reproducción, de convivencia, de un bienestar tanto de educación como social", indicó.Valera Castillo precisó que entre las acciones que se están llevando a cabo para atacar esta realidad está la implementación del programa "Programa Yo Me Cuido", que busca fomentar la Educación Sexual y sensibilizar a las juventudes sobre el uso correcto de los métodos de protección."Y que también se chequen y revisen su salud sexual, eso es algo muy importante y a través de compañas digitales que han salido a través de las páginas del Ayuntamiento, estar sensibilizando y concientizando a la población, tanto a los adultos como a las juventudes", manifestó en la entrevista.La funcionaria xalapeña comentó que han ido a ofrecer pláticas en las instituciones educativas, y aunque en un principio pensaron que habría rechazo u oposición de los padres o tutores para que los estudiantes recibieran información sexual, la mayoría han estado abiertos a que se les ofrezca."Ya estamos en el siglo 21, ya esos tabúes se han ido erradicando, las mentes ya son más abiertas y tratamos de ser de manera igualitaria, el respeto por igual, y siento que no ha sido un problema", mencionó.Adicionó que al ser parte del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) en Xalapa, han participado en las Ferias "1, 2, 3 por la Salud" en Escuelas como la Secundaria General 7, dónde a través de juegos y dinámicas les enseñaron a los estudiantes sobre la importancia de vivir su sexualidad con responsabilidad.