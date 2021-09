Embarazos adolescentes en México muestran que no hay educación sexual: Marea Verde

El primer lugar que ocupa México en embarazos adolescentes dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es muestra de que en el país no hay la educación sexual para los jóvenes, indicó Luz María Reyes Huerta, representante del colectivo Marea Verde Altas Montañas.Destacó que las cifras no mienten y de acuerdo con los estudios que se tienen, el 23 por ciento de los adolescentes inician su vida sexual desde los 12 años sin que, por supuesto tengan conocimiento de métodos anticonceptivos ni preventivos, con lo que están expuestos no sólo a un embarazo no deseado, sino a una enfermedad de transmisión sexual como puede ser el VIH-Sida.Agregó que actualmente, en las escuelas privadas y públicas hay resistencia para impartir educación sexual a los menores en donde no se hable sólo de embarazos, sino de métodos preventivos, pero cerrar los ojos a una realidad no es la solución.Mencionó que hay jóvenes que no conocen los métodos anticonceptivos, no saben de la pastilla del día siguiente, mientras que hay una tasa de 77 nacimientos por cada mil adolescentes.Reyes Huerta destacó que “hace falta educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal y seguro para no morir” y esto implica la necesidad de mucho trabajo por parte de las autoridades.