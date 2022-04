Embargo de bienes vulnera el Estado de Derecho: ANIDH

Aunque es menos difundido, una de las quejas de la población en Orizaba es la vulneración del Estado de Derecho con las propiedades que pierden los ciudadanos por falta de recursos, indicó el presidente de la Asociación Nacional e Internacional de Derechos Humanos (ANIDH), Tomás de Jesús Toribio.“Una de las mayores demandas que llegan a la asociación es que sus representantes sean un servidor, no un amo, un dios, sino una persona que llegó para servir y no para quitarles sus propiedades”, indicó.Recordó que cuando hay un adeudo por concepto de predial y si la persona no lo cubre, se le inicia un juicio de embargo y pierde su patrimonio.Consideró que esa acción vulnera el Estado de Derecho que tanto se promueve y divulga, pues lo mínimo que puede tener un ciudadano es una vivienda y nadie desea perderla, pero si no pueden pagar sus contribuciones, menos tienen para pagar a un abogado o alguien que los defienda.Mencionó que hace dos años habló con el tesorero municipal y le presumía que Orizaba tenía una capacidad de logística, burocracia y de muchos recursos legales, pero es lamentable que a sus ciudadanos sólo se les vea como una forma de obtener recursos, aun a costa del patrimonio de la población.