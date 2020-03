Emergencia del COVID-19 estancó tema del pago a empresarios por medio de factoraje

Por el escenario de emergencia, no existen avances en el tema del pago de adeudos a empresas por medio de factoraje, admitió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa (CCE), Octavio Augusto Jiménez Silva.



“En este momento no nos han informado, lo único que nos informaron es que iba a ser con el Banco Afirme y que estaban cerrado ciertos puntos para que ya empiecen a acercarse directamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación”, dijo.



Una vez realizado el acercamiento, Finanzas los redireccionaría con el banco participante para determinar lo del Factoraje.



“Pero ahorita, en este momento, no nos han informado a partir de cuando ya pueden acercarse los empresarios a SEFIPLAN para ver el trámite para el factoraje”, dijo.



Recordó que esto no es obligatorio, sino que participarían los acreedores que así lo requirieran.



Cabe recordar que el jueves 5 de marzo, Grupo Financiero Afirme destinó una línea de crédito al Gobierno de Veracruz por 300 millones de pesos para el pago de pasivos mediante el esquema de factoraje.



El mecanismo prevé que cada uno de los acreedores del Poder Ejecutivo aportaría 25 centavos por cada peso devuelto.