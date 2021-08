Emergencia en Álamo; tras golpe de agua, esperan otra inundación

El desbordamiento del río Vinazco, en el municipio de Álamo, al norte de Veracruz, provocó serios daños en viviendas de distintas colonias y comunidades ubicadas al margen del afluente y la emergencia que podría continuar en próximas horas con un segundo “golpe de agua” por intensas lluvias en la zona serrana de Puebla.



En conferencia de prensa, la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno, y el alcalde Jorge Vera explicaron que actualmente está inundado el municipio de Pantepec, en Puebla, y ahora se espera que se desborde el río Pantepec.



“El municipio de Pantepec encuentra inundado por lluvias (…) esta noticia nos hizo preocuparnos por el estado que guarda Álamo y sus localidades, sabemos que el río Pantepec ya de por sí el día de ayer (sábado) produjo una inundación (…) esperamos que de un momento a otro vuelva a incrementarse”, dijo Osorno Maldonado.



Este domingo, luego de que el municipio quedara incomunicado tras el paso del huracán Grace, se reportaron preliminarmente afectaciones en las colonias Santa Cruz, Pantepec, Ampliación Pantepec, Colosio y 20 de Noviembre.



También en las localidades de Hidalgo Amajac, Vegas de Soledad, Lomas de Vinazco y Ojital la Guadalupe.



Además, apenas este día comenzó a restablecerse el servicio de energía eléctrica en el municipio.



No obstante, por el segundo golpe de agua se pide a la población que “no bajen” los objetos de valor que hayan resguardado de la primera inundación y acudan a refugios.



“Si cualquier elemento de cualquier autoridad le pide que por favor salga de su vivienda, que no lo piensen, que aprendamos de las experiencias. (…) Le pedimos por favor a todas las comunidades y cabecera que ya tuvieron algún incremente que no se confíen, que no bajen sus cosass y por favor acudan al refugio temporal”, dijo la Secretaria de Protección Civil.



Por su parte, el Alcalde explicó que la inundación de ayer fue atípica y también pidió atender las recomendaciones. “No acaba esto”, dijo.