Emergencia por nuevo “culiacanazo”; piden a población resguardarse

La mañana de este jueves se registran enfrentamientos y bloqueos en Culiacán por la presunta detención de un integrante del Cártel de Sinaloa –aunque no hay más información oficial al respecto– hechos por los que las autoridades pidieron a la población no salir y suspendieron las clases en la entidad.“Se están presentando despojos de vehículos y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, pedimos a la ciudadanía no salir, estamos actuando en consecuencia, informaremos cuando estemos en condiciones”, publicó Cristóbal Castañeda, titular de Seguridad de Sinaloa.La Secretaría de Seguridad Pública del Estado alertó a la población evitar salir a las calles en virtud que en varios puntos se volvieron a presentar despojos de vehículos en forma violenta por hombres armados los cuales han bloqueado calles y avenidas en siete puntos de la ciudad.Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la dependencia, en un breve mensaje pidió a la ciudadanía guardar la calma, sin establecer el motivo de este nuevo “culiacanazo”, sólo se conoce que, durante la madrugada en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán se inició un fuerte enfrentamiento con el Ejército.En su mensaje, ubicó los principales bloqueos sobre la calzada Heroico Colegio Militar, a un costado del Hospital del ISSSTE, muy cerca de la Novena Zona Militar, en la parte norte, en la salida norte de Espacios Barcelona, en el bulevar Arjona, cerca de la Universidad de Occidente y muy cerca del Sauz, en los Huizaches, donde se ubican instalaciones militares.