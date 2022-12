Emiliano Zapata cierra 2022 con resultados positivos en obra pública: Alcalde

En el municipio de Emiliano Zapata se invirtieron 66 millones de pesos en obra pública, aplicadas en todas las localidades, por lo que este año se cierra con resultados positivos para toda la demarcación, expresó el alcalde Erick Ruiz Hernández.Durante entrevista, el edil refirió que hace unos días realizó su primer informe de labores, en donde entregó cuentas a los ciudadanos en un evento público y el cual se llevó a cabo por primera vez en el parque central de Rinconada.Para llevar justicia social a todos los ciudadanos, en este primer año de Gobierno se aplicó la reducción de salarios y reorganización del Ayuntamiento y debido a ello fue posible aplicar programas en todas las localidades, expresó.“Fueron planeados para poder llegar a las necesidades más sentidas de los zapatenses, con acciones tangibles y visibles para la ciudadanía como ‘Iluminando Zapata’, ‘Haciendo Comunidad’ y ‘Construyendo Nuestro municipio’”, dijo.En este sentido, detalló que a través de “Construyendo Nuestro municipio” se benefició con 51 obras públicas de rehabilitación a caminos rurales en 16 localidades; paradas dignas de autobús en Las Trancas, Santa Lucía y Pradera; letreros turísticos en 9 localidades; cuartos dormitorio y cisternas en 4 localidades.Además, a decir del edil, por vez primera, se atendió el Camino de la Olla en su primera etapa Miradores del Mar-Plan Chico, para beneficio de productores de limón de la región; y se inauguró el andador peatonal de más de medio kilómetro en Villa Emiliano Zapata.Sobre los programas sociales, Ruiz Hernández señaló que, “Iluminando Zapata”, ha provisto de luces LED para un tránsito seguro en 14 localidades y ampliación de red eléctrica en Nacaxtle, Chavarrillo Pueblo, Palmarejo y Pacho Nuevo. Asimismo, faenas colectivas en 41 localidades para reconstruir el tejido social a través de “Haciendo Comunidad”.De igual forma, el programa “Amor con amor se paga” que reactivó la economía de las localidades con una derrama económica de casi 17 millones de pesos a través de la Expo Feria Carrizal, Festival de la Garnacha Rinconada y el Festival de la Nochebuena La Estanzuela.Sostuvo que el programa “Crecer Juntos”, encabezado por Alma Nallely Ruiz Maldonado a través del DIF municipal, entregó 218 aparatos funcionales a personas de la tercera edad y con discapacidad, 238 cajas de diálisis, insumos a panaderías locales, entre otros apoyos.Destacó que no hay deudas en el Ayuntamiento y por ello se han adquirido una grúa para alumbrado y una moto conformadora para caminos saca cosechas, con lo cual se apoya el campo que por primera vez cuenta con un Padrón Agropecuario Municipal.Por otra parte, el presidente municipal refirió que el compromiso con un desarrollo sostenible está presente en la construcción del Centro de Ecoalfabetización “Colibrí”, así como la rehabilitación del Vivero Municipal con 30 mil árboles resultados de ganar la convocatoria “Proyectos para el Fomento Medioambiental” del Gobierno de Veracruz.“Estas metas no podrían cumplirse de no ser por la firme guía de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues nuestros principios están fundamentados en las bases de la Cuarta Transformación”, aseveró al agregar que para el 2023 se esperan mayores resultados y beneficios para todos los zapatenses.