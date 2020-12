Emiliano Zapata fue rebasado por COVID-19, afirma Regidora

Ante la situación sanitaria por el COVID-19, el Ayuntamiento de Emiliano Zapata se vio rebasado, pues no aplicó las medidas necesarias y tampoco respondió en apoyo de la población afectada, acusó la regidora cuarta de ese Cabildo, Judith Gutiérrez Fernández.



La edil lamentó que la administración encabezada por Jorge Alberto Mier Acolt no haya actuado en su momento, cerrando los comercios que a la fecha continúan abarrotados de personas, con lo que se mantiene latente el riesgo de contagios por el Coronavirus.



Además, no se contó con ningún programa de apoyo dirigido a las personas que perdieron sus fuentes de empleo, ante la contingencia sanitaria al no poder salir a trabajar o en su defeco, porque sus centros de trabajo tuvieron que cerrar.



“Desde un principio no se tomaron las acciones precautorias para mitigar los contagios dentro del territorio municipal, ya que se permitió abrir comercios con gran afluencia de personas, no olvidemos que no hubo apoyos significativos del actual gobierno municipal para aquellas personas que perdieron sus trabajos”, señaló.



De igual modo, la edil dijo que se entregaron algunas despensas, sin embargo, ante la falta de transparencia, éstas terminaron entre gente del partido que gobierna el municipio y no para las personas que realmente lo necesitaban.



Por ello, ciudadanía y asociaciones civiles tuvieron que realizar la labor que correspondía al Ayuntamiento, entregando despensas a la población de las diversas comunidades del municipio.



“Se entregaron despenas pero no hubo transparencia y terminaron en manos de personas allegadas al partido, dejando desprotegidos a quienes realmente lo necesitan. Tuve la oportunidad de colaborar con Aquiles Moreno Solano, aportando y entregando despensas verdes a los habitantes de este municipio”, expuso.



Asimismo, en el marco del inicio del proceso electoral este 16 del presente mes en el Estado, manifestó que el Ayuntamiento de Emiliano Zapata requiere de un presidente municipal joven, con experiencia y conocimiento de la problemática del municipio, por lo que consideró que entre varios nombres que se mencionan, Aquiles Moreno Solano es uno de los mejores activos.



“Se escuchan muchos nombres de aspirantes, lamentablemente son más de lo mismo, de excandidatos, ediles e incluso expresientes municipales que nos han dejado un mal sabor de boca por su mala administración, el próximo Alcalde tiene que ser una persona joven, preparada, con nuevas ideas y que proyecte hacia el futuro de nuestro municipio Emiliano Zapata, Aquiles Moreno cumple con todas las características, tiene arraigo en el municipio y ha recorrido todas las comunidades desde hace mucho tiempo, sería un buen Alcalde”, finalizó.