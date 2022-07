Emiliano Zapata se suma a los 36 municipios veracruzanos con “vocación turística”

El municipio de Emiliano Zapata se convirtió en uno de los 36 municipios del Estado con "vocación turística", al recibir dicho nombramiento de la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR).Y es que este lunes, las autoridades municipales y de la dependencia estatal develaron la placa que lo cataloga como “municipio con Vocación de Turismo”, lo cual le permitirá dar a conocer los atractivos que tiene en materia gastronómica, cultural, folklórica y de bellezas naturales.“Reconocer a Emiliano Zapata como municipio con vocación turística y reconocer a Emiliano Zapata es reconocer a Rinconada y por eso el Alcalde toma la iniciativa de que esta placa se devele de manera itinerante iniciando por Rinconada, por su gastronomía, por su folklor, por su cultura, por su gente”, indicó el secretario Iván Francisco Martínez Olvera.Asimismo, destacó que Rinconada representa mucho para la gastronomía veracruzana, pues miles de personas han pasado a degustar de sus tradicionales garnachas.“Quien no conozca las garnachas de Rinconada no ha vivido, no ha disfrutado, no ha gozado”, resaltó en el evento al tiempo que reconoció a sus habitantes por recibir "con el corazón en la mano" a los turistas que van a disfrutar de su plato emblemático."Este reconocimiento es para su gente que hace del turismo una forma de vida y con el corazón en la mano recibe a los turistas que pasan por el corredor, para degustar de la gastronomía de Rinconada con su sabor incomparable", manifestó.