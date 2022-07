Emite Cabildo de Ángel R. Cabada Código de Conducta para servidores públicos

Con la finalidad de combatir la corrupción y caminar hacia una nueva generación de servidores públicos, el personal del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada deberá abstenerse de robar, vender, empeñar, grabar o comprometer de alguna forma, los bienes de la administración pública.El Cabildo que preside Julio César García Machuho, emitió los Códigos de Conducta y de Ética, en los que también queda prohibido a los servidores públicos recibir regalos, apoyos, dádivas, sobornos en dinero o en especie por la adjudicación o favorecimiento de algún negocio de la Institución con alguna persona física o moral.Se destaca que el compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a las y los habitantes del Municipio y que representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales.Todo empleado de la administración pública municipal fomentará la ética en el desempeño de su función al evitar utilizar la posición, jerarquía o nivel de competencia en perjuicio de los compañeros, así como faltarles al respeto, hostigarlos o acosarlos sexual o laboralmente, amenazarlos, o bien, otorgar tratos preferenciales o discriminatorios.También tienen la obligación de denunciar cualquier acto de discriminación o desigualdad.El munícipe dijo tener confianza que el cumplimiento de las disposiciones de ambos Códigos habrá de impactar positivamente, no sólo en el desarrollo de la función pública, sino que serán detonadores de desarrollo de la persona humana, propiciando ambientes laborales favorables, mediante la construcción de mejores individuos y relaciones entre las personas.“Sin duda, estas acciones tendrán impacto no sólo al interior de nuestras oficinas y centros de trabajo, sino que habrán de escalarse a los hogares de cada uno de nosotros, a las instituciones y a cada uno de los rincones de nuestro Municipio. Este es nuestro compromiso en pleno ejercicio de nuestras libertades”.