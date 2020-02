Emite OPLE sus Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del Gasto

Para este año, el Organismo Público Local Electoral no creará plazas, excepto en los casos de reorganización y/o reestructuración y/o reingeniería administrativa, previo dictamen de conformidad con el Estatuto, para el Servicio Profesional Electoral y/o derivados de Procesos Electorales o mecanismos de democracia directa estipulados en la Constitución Federal conforme a la normatividad aplicable en cada caso.



Los “Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del Gasto del OPLE del Ejercicio Fiscal 2020”, señalan que sólo se podrán adquirir boletos de avión en clase económica (turista) para el traslado de los servidores públicos a comisiones oficiales y siempre se procurará que esto no ponga en riesgo la integridad física del funcionario y cumpla con la normatividad aplicable en materia de transporte.



Se promoverá una planeación anticipada de los viajes, de manera que se puedan adquirir los pasajes en mejores condiciones de compra.



El OPLE también se abstendrá de erogar recursos en telefonía celular, salvo en los casos que el Consejo General determine sean necesarios para el desarrollo de actividades específicas consideradas dentro de los Procesos Electorales y/o los mecanismos de democracia directa determinados en la Constitución Federal.



Quedan prohibidas llamadas a celulares, larga distancia por cobrar 020 e internacional, así como el servicio medido que contemplan el pago de rentas, por un número específico de llamadas. Únicamente lo podrán utilizar las áreas que tengan autorización para hacerlo.



El OPLE procurará racionalizar el gasto en los siguientes rubros: asesorías, consultorías, estudios e investigaciones; congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo; contrataciones por honorarios eventuales y gastos de orden social; siempre que ello no afecte el cumplimiento de las metas estratégicas y sustantivas del Programa Operativo Anual, aprobadas y acordadas en Comisión y en Consejo General.



Por ello, también se promoverán acciones para fomentar el ahorro de papelería de oficina, incentivando los medios electrónicos, el empleo de papel estrictamente indispensable, en su caso reciclado y reutilizar los materiales y útiles de impresión y reproducción, privilegiar la adquisición de equipos para escaneo y resguardo de archivos electrónicos; así como fotocopiar estrictamente documentos de carácter oficial, además de eficientar el número y uso de máquinas de copiado.



Durante el Ejercicio Fiscal se procurará no realizar ampliaciones, traspasos de recursos de otros capítulos o conceptos de gasto, a la partida de servicios de comunicación social y publicidad de los respectivos presupuestos, ni podrán incrementarse dichos conceptos, salvo que sea para atender situaciones de carácter contingente o sustantivo.



Mientras que el uso de vehículos oficiales por parte de los servidores públicos del OPLE, se sujetará a los principios de racionalidad, austeridad y eficiencia del gasto.



Y los vehículos oficiales que se adquieran serán económicos, preferentemente que generen menos daños ambientales, que salvaguarden la integridad física de los servidores públicos y sean acordes para su uso ante las condiciones geográficas de la entidad.



El gasto por el mantenimiento y reparación de los vehículos, la gasolina, lubricantes y los deducibles por siniestros estarán a cargo del OPLE, siempre y cuando este ocurra en la realización de funciones y comisiones oficiales de carácter sustantivo y operativo.



El servidor público que tenga asignado un vehículo será responsable del adecuado uso del consumo de la gasolina, lubricantes y de las reparaciones de todo tipo en caso de no estar en comisión oficial. Se deberá implementar una bitácora para el uso de la gasolina.



Sin embargo, de lo anterior quedan exceptuados, los automóviles asignados a las Consejeras, los Consejeros y el Secretario Ejecutivo de este organismo, cuyo uso y funciones atienden a la naturaleza y responsabilidad del cargo.