Emite UV licitación para construcción de edificio en la Capital

Con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2020 (FAM), la Universidad Veracruzana construirá el edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.



Los inmuebles estarán ubicados en la Sección Segunda de la Unidad Habitacional Nuevo Xalapa de esta ciudad capital. Para el inicio de la obra se hará un anticipo del 30 %, del monto total contratado y no se podrán subcontratar partes de la obra.



Para ello, la máxima casa de estudios, a través de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, lanzó la convocatoria de licitación pública nacional y entre los requisitos para la inscripción se establecieron 10 mil pesos como costo de las bases y que las personas físicas o morales interesadas acrediten su capital contable mínimo requerido de 12 millones de pesos.



Esto se deberá acreditar con los estados financieros auditados del ejercicio 2019 por un despacho contable externo a la empresa, anexando copia de la cédula profesional y registro vigente del auditor externo; y presentar declaración anual 2019 y las declaraciones parciales del ejercicio 2020.



También se estableció que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación y en las propuestas presentadas por los licitantes podrán estar sujetas a negociación alguna.



Y de acuerdo al Artículo 56 del Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana y con base en el análisis comparativo de las propuestas técnicas y económicas, se formulará el dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual en su caso, se adjudicará el contrato al licitante, persona física o moral que, entre los proponentes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas a juicio de la Universidad y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra, habiendo presentado la postura económica solvente más baja; contra esta resolución no procederá recurso alguno.



Mientras que las condiciones de pago serán por unidad de obra terminada, mediante la formulación de estimaciones, con períodos no mayores de un mes, las cuales se pagarán dentro de un plazo no mayor de 20 días naturales, contados a partir de la fecha de autorización por la supervisión de la obra de que se trate.