Emiten convocatoria para conformar el Consejo Consultivo de SIPINNA

[email protected]

La Secretaría de Gobierno emitió la convocatoria para la selección de ocho personas representantes de los sectores público, social y privado, como integrantes del Consejo Consultivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz.Se busca a cuatro ciudadanos que serán propuestos por Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz y a cuatro que serán propuestos por el propio Consejo Consultivo.Será para un periodo de tres años con posibilidades de una reelección de otros tres años; el cargo será honorífico, sin emolumento o compensación económica por el desarrollo de sus actividades.El plazo para el registro de candidaturas es improrrogable y vence el próximo 15 de octubre y se podrá hacer de manera física de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva.También de manera electrónica se podrán presentar propuestas hasta las 23:59 horas de la fecha límite, a los correos: [email protected] En caso de que no se presentaran suficientes propuestas o que las presentadas no cumplan con los requisitos, la Secretaría Ejecutiva emitirá una nueva convocatoria hasta obtener a los aspirantes necesarios para presentar a las personas integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral.Las personas que integren el Consejo Consultivo deberán contar con tres años de experiencia comprobada en la defensa o promoción de los derechos humanos, preferentemente en derechos de niñas, niños y adolescentes y con experiencia para contribuir en la implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones que emanen del Sistema Estatal.Además, ser personas físicas y mayores de edad en pleno uso de sus derechos ciudadanos; tener residencia permanente en el país; no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso; y no desempeñar cargo público de dirección en algún partido u organización política por lo menos un año antes de su postulación.Deben tener estudios mínimos de nivel Licenciatura en alguna de las siguientes áreas: Derecho, Psicología, Pedagogía, Antropología Social, Sociología, Etnología, Comunicación, Educación, Gestión Cultural, Administración, Derechos Humanos o, en su caso, áreas relacionadas directamente con la defensa de los derechos de la niñez o adolescencia.Y conocimientos en temas relacionados con derechos humanos, derechos de niñas, niños y adolescentes, Administración Pública Federal y Estatal o Políticas Públicas, lo cual debe acreditar con documentos expedidos por las instituciones correspondientes.El Consejo Consultivo Estatal será un órgano de consulta, asesoría y apoyo técnico, integrado por ocho personas que se elegirán de entre los sectores público, social y privado.Entre sus funciones destacan las de emitir recomendaciones al Sistema Estatal o Municipal, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, respecto de las políticas, programas, lineamientos, instrumentos, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que implementa dicho Sistema.Recomendar al Sistema Estatal o Municipal, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, la celebración de convenios y acuerdos para realizar actividades académicas con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes.Proponer al Sistema Estatal o Municipal, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, estudios, investigaciones y otros documentos que contribuyan a la toma de decisiones y elaboración e implementación de políticas públicas relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes.Recomendar a la Secretaría Ejecutiva la celebración de conferencias, seminarios, coloquios y, en general, cualquier evento de debate y difusión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.