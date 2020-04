Emiten lineamientos para empresas que busquen hacer pruebas de evaluación y confianza

Con la finalidad de evitar que personas no aptas, desde el punto de vista legal, presten servicios de seguridad privada en todo el país, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada, emitió los lineamientos que deben seguir las personas morales que deseen llevar a cabo los procesos de evaluación y control de confianza del personal de otras empresas de seguridad privada autorizadas.



Cabe mencionar que la Ley Federal de Seguridad Privada establece el Sistema de Prevención y Responsabilidades, que permite que personas morales autorizadas y con registro, presten servicios para obtener informes de antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas mediante la aplicación de pruebas de transparencia y confiabilidad.



Por ello, los lineamientos emitidos, que entrarán en vigor a partir de mañana miércoles, tienen por objeto establecer los requisitos que deberán cumplir las empresas que deseen llevar a cabo los procesos de evaluación, control de confianza y trazabilidad de riesgos del personal a las empresas de seguridad privada, como elemento para coadyuvar en la mejora de la seguridad, desde el ámbito privado, a través de la prevención del delito.



Se establece que la prueba o batería de pruebas a aplicarse al personal operativo y técnico se elegirá con base en los factores de riesgo establecidos por cada persona a evaluar. Las áreas de riesgo a evaluar y los temas de interés son los siguientes:



Delitos del Crimen Organizado, Robo y Fraude, Delitos Contra la Vida, Libertad e Integridad, Fuga de Información y Crímenes Cibernéticos, Consumo de Drogas Ilegales, y Beneficios Ilícitos Laborales.



Con el objeto de no distraer al personal el tiempo de aplicación de la Prueba de Evaluación y Control de Confianza no podrá superar los 120 minutos.



La valoración de confianza digital deberá incluir un reporte por cada evaluado, que incluirá lo siguiente: la información obtenida tras el Análisis del Comportamiento Humano en un Entorno Digital, el Dictamen de la Prueba de Detección de Engaño y un Dictamen Final emitido tras el análisis de toda la información integrada, para lograr una evaluación exhaustiva, precisa y confiable del perfil de confiabilidad de cada evaluado.



Del mismo modo, se emitirá de forma periódica y para cada empresa de seguridad privada que haya certificado a su personal, un reporte de conclusiones el cual contendrá el acumulado de las evaluaciones realizadas en un periodo dado con un análisis global.



Las empresas de seguridad privada que deseen llevar a cabo los procesos de evaluación y control de confianza serán las registradas ante la autoridad competente y no podrán aplicar las pruebas a su propio personal, ni al personal y elementos de las empresas filiales, subsidiaras, controladoras, o que tengan relación accionaria, con las empresas privadas de seguridad actualmente registradas bajo las modalidades de:



Seguridad Privada a Personas, Seguridad Privada en los Bienes, Seguridad Privada en el Traslado de Bienes o Valores, Servicios de Alarmas y de Monitoreo Electrónico, Seguridad de la Información, Sistemas de Prevención y Responsabilidades y la Actividad Vinculada con Servicios de Seguridad Privada.



Asimismo, la aplicación de pruebas de confianza deberá garantizar en todo momento la seguridad de los datos y sus resultados; es obligatorio el uso de sistemas automatizados que realicen la Pre-Validación de la identidad de las personas que se sometan a las pruebas de evaluación y control de confianza; la prueba en ningún momento podrá en ningún momento ser intrusiva; y las evaluaciones realizadas se ajustarán a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.