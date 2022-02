Emiten lineamientos para que medios de comunicación protejan identidad de menores de edad

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (SEDIF) emitió los Lineamientos para dar cumplimiento al marco normativo en materia de protección del derecho a la intimidad y protección de datos personales, cuando se pretenda utilizar la imagen, información o datos personales de niñas, niños y adolescentes.Los Lineamientos están orientados a los medios de comunicación y la sociedad en general y se exhorta a dar cumplimiento a las normas que contienen, para una adecuada protección y garantía de los derechos de la niñez y de los adolescentes en materia de derecho de protección a la intimidad y protección de datos personales.Los garantes tienen el deber de respetar, proteger y garantizar condiciones para el resguardo y restitución de derechos; las disposiciones que ya están vigentes y que también aplican a medios electrónicos sobre los que tenga control el concesionario, son las siguientes:Los concesionarios de radio y televisión no deben difundir imágenes, voz, nombre, datos personales, o cualquier otra referencia que permita la identificación de las niñas, niños y adolescentes (NNA), aun cuando se modifiquen, difuminen o no se especifiquen sus identidades.No está permitido difundir datos personales de los NNA relacionados con la comisión de un delito, ya sean autores, víctimas o testigos; y se debe evitar la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendientes a la discriminación, criminalización o estigmatización de los NNA.Al tomar fotografías a menores de edad, se recomienda tomarlas de espaldas o de perfil, si se hacen tomas de frente deberán difuminarse los rostros; no se debe publicar datos como nombres, domicilio, edad, nombre de la escuela o cualquier otro dato que lo haga identificable.En caso de tratarse de una premiación o entrega de reconocimientos, se deberá solicitar el consentimiento únicamente a los menores que resulten ganadores, el cual deberá ser acorde a las finalidades establecidas en el aviso de privacidad.El consentimiento deberán suscribirlo ambos padres, su tutor o el padre que por disposición de una autoridad ejerza la patria potestad para que la imagen del menor de edad pueda difundirse en el material fotográfico, video, redes sociales o cualquier otro medio de comunicación o difusión.Los medios de comunicación realizan una importante labor de difusión de información, por ello deben conducirse con estricto apego a derecho, respetando en todo momento la dignidad de las personas, vigilando que sus contenidos garanticen los derechos humanos de los NNA.Los Lineamientos también establecen las acciones que deben tomarse para asegurar la protección integral de los NNA en las actividades de los medios de comunicación y son las siguientes:Garantizar que la seguridad de los NNA no se verá comprometida si se difunden imágenes de su hogar, comunidad o entorno; la madre, el padre, su tutor o quien por disposición de una autoridad ejerza la patria potestad deberá acompañar en todo momento al menor durante la entrevista con el periodista o visitante, según sea el caso durante el reportaje (video, foto, etcétera).Se debe obtener el consentimiento por escrito de quien corresponde para el uso de imágenes de los NNA; asegurar que haya poses de manera inapropiada; no publicar fotos de los NNA que se encuentren sin ropa o vestidos de manera inapropiada; y no deberán utilizar imágenes de los NNA que sean ofensivas o denoten explotación de cualquier índole.Se deberá respetar siempre la dignidad de los NNA; tomar fotos o videos está estrictamente reservado al uso profesional; la madre, el padre, su tutor o quien por disposición de una autoridad ejerza la patria potestad no deberá proporcionar información a los medios de comunicación que pueda poner en peligro a los NNA.Cuando se publiquen o difundan fotos, imágenes, artículos, etcétera, debe eliminarse la información personal para asegurar la privacidad, es decir, no se deben incluir nombres, ni direcciones y si es necesario, también deben ser omitidos otros datos que pueden permitir una identificación parcial o total de los NNA, tales como el nombre de la escuela, entre otros.Con relación a las medidas comunicacionales ante eventos de connotación pública, debe designarse un portavoz o interlocutor para los medios de comunicación, sobre todo si alguna situación de riesgo ha saltado a la opinión pública por su gravedad (hechos graves, varias víctimas, etcétera), pudiendo ser entre ellos la comisión de un delito, evitando todo sensacionalismo, información alarmante o debate de naturaleza jurídica.Si es necesario, un comunicado de prensa, oral o escrito debe ser lo más breve posible, evitando todo sensacionalismo, información alarmante o debate de naturaleza jurídica.El comunicado de prensa debe incluir:Los hechos de manera escueta, sin detalle ni valoración alguna; el apoyo y solidaridad con la/s víctima/s; la condena genérica de hechos de esta naturaleza (en el caso de delitos o situaciones de vulneración a los Derechos de los NNA; las acciones emprendidas y la decisión de colaborar con la administración de justicia (si se trata de un hecho judicializado).