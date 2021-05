Emiten nuevos lineamientos para tener estadísticas confiables en la Fiscalía

Con el objeto de dar certeza y confiabilidad a la estadística que genera la Fiscalía General del Estado (FGE) y obtener un adecuado control y seguimiento de la información derivada de las carpetas de investigación y procesos penales, la titular de la dependencia, Verónica Hernández Giadáns, emitió nuevos Lineamentos para el Llenado de los Libros de Gobierno, que entrarán en vigor a partir del 1° de julio de este año.



Señaló que resulta necesario el establecimiento de una regulación que unifique el uso formal y adecuado de Libros de Gobierno por parte de las Fiscalía de Investigaciones Ministeriales (con cada una de las Fiscalías Especializadas que la integran), Fiscalías Regionales (a través de las Unidades y Sub Unidades Integrales), Fiscalías Coordinadoras Especializadas (en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, y en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos), Unidad Especializada en Combate al Secuestro, Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (a través de la Unidad de Atención Temprana), Dirección General de los Servicios Periciales y Dirección General de la Policía Ministerial.



Dijo que con el control de la estadística delictiva se coordinan los esfuerzos que contribuyan a la generación y preservación del orden público y la paz, enfocándolos a la realidad social.



Entre las nuevas disposiciones establecidas en los Lineamientos se dispone que los Libros de Gobierno permanezcan dentro de las oficinas que ocupen las unidades operativas obligadas al uso de éstos, en un lugar que cumpla con las medidas necesarias de seguridad, a efecto que ningún tercero, tenga acceso a los mismos, salvo mandamiento de quien tenga facultad para ello.



Y su uso indebido y de la información contenida en ellos, será causa de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. Únicamente las y los fiscales, policías y peritos, bajo su más estricta responsabilidad podrán autorizar la salida de los Libros de Gobierno, de las oficinas en donde se encuentren resguardados, siempre y cuando lo justifiquen de manera fundada y motivada.



Además, las unidades operativas, derivado de sus actividades, podrán apoyarse, para un mejor control, de cuadernos auxiliares que consideren necesarios, pudiendo ser exhortos, incompetencias, control de audiencias, orientaciones u oficios girados, entre otros. Así también, deberán adoptar las herramientas tecnológicas que la FGE pueda establecer para tal fin.



También instruyó al personal de la Dirección General de la Policía Ministerial y de sus Delegaciones Regionales o Subdelegaciones y de la Dirección General de los Servicios Periciales y de sus Jefaturas Regionales o Delegacionales, utilizar Libros de Gobierno para llevar el seguimiento de las solicitudes de actos de investigación, mandamientos judiciales y peritaciones que les sean requeridos.



Además, las y los fiscales, policías y peritos deberán utilizar pluma en color azul para el llenado de la información que se requiera en los Libros de Gobierno.



En caso de errores, enmendaduras, desorganización en el orden consecutivo de la numeración u otro similar, inmediatamente se deberá dejar, en dicho espacio, constancia en la que se indique la fecha, hora y una narración breve de hechos relativos a los mismos.



Las y los fiscales, policías y peritos verificarán que las y los servidores públicos que estén bajo su cargo, hayan registrado la información requerida en cada uno de los Libros de Gobierno; si no fuera asentada, deberán requerirles que suministren la información omitida y en caso de no hacerlo, levantarán acta administrativa dando vista a la Visitaduría General.



Se dejó especificado que aquellos Libros de Gobierno que se lleven en las unidades operativas, antes de la entrada en vigor de los Lineamientos, mantendrán su validez, serán resguardados por el personal facultado y deberán armonizarse conforme a lo establecido en éstos.



También se instruye a la Dirección General de Administración de la FGE realizar los trámites que conforme a derecho correspondan para adquirir los Libros de Gobierno y hacer la entrega, de manera inmediata, a los titulares o, en su caso, a los enlaces administrativos adscritos a las Fiscalías Coordinadoras Especializadas, Fiscalías Regionales, Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, Dirección General del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Unidad Especializada en Combate al Secuestro, Dirección General de la Policía Ministerial y Dirección General de los Servicios Periciales.



Para tener un mejor control sobre el procedimiento, la Visitaduría General, en el ejercicio de sus funciones, vigilará que se cumpla con lo dispuesto en los Lineamientos, a través de las visitas de supervisión y evaluación que realice, dando vista a la Contraloría General de la FGE respecto de las irregularidades que observe con motivo de su aplicación, a fin que ésta realice las acciones que competan en el ámbito de sus atribuciones.



Las y los titulares de las Fiscalías Coordinadoras Especializadas, Fiscalías Regionales, Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, Dirección General del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Unidad Especializada en Combate al Secuestro, Dirección General de la Policía Ministerial y Dirección General de los Servicios Periciales, vigilarán que los Lineamientos se cumplan oportunamente, e informarán a la Visitaduría General de la FGE de las irregularidades que se observen con motivo de su aplicación.