Emiten segunda convocatoria para cubrir vacante en Consejo General del OPLE

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la convocatoria para la elección del consejero del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) que habrá de sustituir a José Manuel Vázquez Barajas, quien concluyó el cargo el 4 de septiembre de 2021.Luego de que el primer proceso de selección fuera declarado desierto porque los 8 aspirantes inscritos no resultaron idóneos para ocupar el cargo, ahora el INE intenta por segunda ocasión cubrir el lugar que está vacante desde hace 5 meses.Con base en la convocatoria, a más tardar el 30 de junio de este año el Consejo General del INE designará a la Consejera o Consejero Electoral, de llevar la designación a esa fecha, la persona seleccionada iniciará el cargo el 1° de julio para un periodo de 7 años y sin posibilidad de reelección.La convocatoria señala que asumirá el cargo al día siguiente de la aprobación del Acuerdo de designación mediante la toma de protesta en el Consejo General del OPLE y en ese acto deberán manifestar el respeto a la Constitución, a la Constitución Política del Estado y a las leyes que de ellas emanen, así como su compromiso de actuar en apego a los principios rectores de la función electoral.Los aspirantes al cargo de Consejera o Consejero del OPLE tienen hasta las 6 de la tarde del 25 de este mes de febrero para el Registro y la carga de los formatos y la documentación.El 22 de marzo se publicará la lista de personas aspirantes que cumplen con todos los requisitos legales; el 2 de abril se aplicará el examen de conocimiento y el 14 de ese mismo mes se darán los resultados.El 7 de mayo, los aspirantes que aprueben el examen deberán presentar un Ensayo y los resultados se conocerán el 13 de junio.El proceso de entrevistas a los aspirantes se llevará a cabo mediante el calendario que previamente será aprobado por la Comisión de Vinculación; y a más tardar el 30 de junio se hará la designación de la persona que ocupará el cargo.Los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ocupar el cargo son:Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; tener inscripción en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; tener más de 30 años cumplidos al día de la designación; poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel Licenciatura; gozar de buena reputación y no haber tenido condena por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.Ser persona originaria de Veracruz o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses; no haber tenido registro a una candidatura ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; y no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación.También deben acreditar no tener inhabilitación para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; no haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de Secretaría o Dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni cargo en una Subsecretaría u Oficialía Mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno.No tener cargo de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gubernatura, ni Secretaría de Gobierno o su equivalente a nivel local.; no tener cargo de Presidencia Municipal, Sindicatura, Regiduría o titularidad de Dependencia de los Ayuntamientos; y no haber sido persona designada por parte del Consejo General del INE en la Presidencia o Consejería Electoral del OPLE Veracruz o de cualquier otra entidad federativa.No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; no haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; no ser persona inscrita o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.