Emitiría INE acuerdo para reforzar uso obligatorio de cubrebocas en casillas

Aun cuando el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, estableció protocolos para el día de los comicios del 6 de junio, como el uso de cubrebocas al interior de las casillas, se someterá a votación del Consejo General un acuerdo para reforzar esta decisión.



Así lo adelantó el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien señaló que esta medida sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, junto con otras, buscan evitar que se generen focos de contagio de Coronavirus.



“Lo que vamos a hacer próximamente es subir al Consejo General un acuerdo exclusivamente sobre el uso obligatorio de cubrebocas para reforzar la medida, es decir, para posicionar aún más que es muy importante este mecanismo para mitigar los riesgos de contagio”, manifestó en entrevista telefónica.



Ruiz Saldaña destacó que el protocolo de jornada electoral, aprobado hace poco más de dos semanas, ya está firme, ya que ningún partido lo impugnó ante el Tribunal Electoral federal.



“Conviene que a nivel jurídico tenga un peso tal que sea emitido por el Consejo General y se posicione mediáticamente aún más la medida”, refrendó.



Recordó que él contempla el que cada ciudadano lleve el bolígrafo para marcar la boleta, si así lo quiere; el quitar la cortinilla que cubría la mampara donde se emite en secreto el voto, para evitar un contacto reiterado de la misma.



“También dispusimos que se deben estar limpiando las superficies de la casilla constantemente, cada que haya oportunidad y el uso obligatorio de cubrebocas”, precisó.



El integrante del pleno del INE señaló que al ser obligatorio su uso, el presidente o presidenta de la mesa directiva de casilla puede impedirle al ciudadano poder ingresar a emitir su sufragio si se niega a tenerlo puesto en todo momento.



“Si un votante o cualquier persona incluso se niega a cumplir con las medidas que se han establecido, la o el presidente de la mesa directiva puede disponer de que se retire. No es ninguna medida desproporcionada, se está conjugando los derechos, no puede decirse que es absoluto el derecho a votar, es compatible conjugarlo con el derecho a la salud y esa manera de conjugarlo es usando cubrebocas”, precisó.



Apuntó que se dispondrá de un stock de mascarillas en los centros de votación para entregárselos a quienes lo olvidaron o no lo traen consigo, por lo que consideró que si alguien no quiere usarlo, es porque “lleva la intención de contrariar una medida que nos parece en todo caso necesaria y proporcional. Sería una cuestión de mala voluntad”.