Empatía por parte del hombre, primer paso para vencer idea de superioridad sobre la mujer

El experto en masculinidades, Bruno Rubio, aseguró que aún persiste en la sociedad un problema de jerarquías que siguen posicionado al hombre por encima de las mujeres.



Durante el programa La Tropa Rosa, conducido por Katia Dorantes, Ilse Escalante y Noreli Morales, a través de AlCalorPolítico.com y TeleClic.tv, el locutor y productor explicó que actualmente existe una desproporción en cuanto a la justicia y diversos sectores de la población que realzan el poder y masculinidad en los hombres, hechos que continúan derivando en feminicidios y agresiones en contra de las mujeres.



"Falta muchísimo trabajo, hay mucha desproporción. No funciona como debería funcionar esta parte de la justicia dentro de las sociedades. Por lo menos estamos aprendiendo a ya no decir lo que está súper mal, ya es un paso".



Comentó que en grupos donde se trabaja con estas características que la sociedad supone definen a los hombres, se está construyendo un programa para lograr una empatía y una igualdad con el sexo opuesto.



"Aún es posible observar que las oportunidades son diferentes para las mujeres, los sueldos son diferentes. Creo que el primer paso para trabajar la masculinidad sería la empatía, empatía en todo lo que estamos viendo en las redes sociales, en los movimientos feministas. La empatía tiene que ver con bajarme de mi ego y considerar a la otra persona".



Renunciar a tener la razón, dejar de insultar en redes sociales, escuchar a la otra persona y entender el por qué las mujeres exigen sus derechos. Es un buen comienzo para la deconstrucción de los hombres, así lo dijo Bruno Rubio.



"Sueño con que estos espacios en donde se tratan las masculinades prosperen. Estamos empezando, estamos en pañales. Faltan muchas cosas para que nos demos cuenta que estamos haciendo mal. La mayoría de los hombres en los talleres y grupos de masculinades, llegan con problemas de que los dejó su pareja o de que ya van con una orden porque ejercieron violencia".



También, aseveró que la educación para ser un estereotipo de hombre aceptado por la sociedad es lo que ha provocado que los niños, jóvenes y adultos se sientan en deuda.



"Una sociedad con gente que se siente menos, puede verse respaldada por un gobierno que lo protege. No estamos listos para comenzar cambios, para una deconstrucción pero es algo que tenemos que empezar a hacer".



Por lo anterior, urgió a los varones a darse cuenta de las acciones que se están haciendo mal, ya que con ésto, se podrá crear una sociedad tolerante y equitativa.



Además de que al aceptar que estos rasgos socioculturales están originado un ambiente de violencia para las féminas, se logrará evitar y continuar con aquello que durante muchos años ha representado al sector "más fuerte".