Empezarán a dar mantenimiento a instalaciones deportivas del Estado

El Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) habilitó los meses de enero a junio de este año para llevar a cabo adquisiciones y contrataciones estatales y federales, mediante la modalidad virtual, de suministros para el mantenimiento a las unidades deportivas, con la finalidad de que las mismas se encuentren en condiciones idóneas y salubres para que la ciudadanía en general y los deportistas puedan ejercer inmediatamente prácticas del deporte una vez concluida la emergencia sanitaria.



La habilitación de los seis meses se debe a que desde abril del año pasado, el Instituto suspendió sus actividades presenciales a causa de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) que habrán de reactivarse hasta que el sistema de semaforización se encuentre en luz verde.



También ante la imposibilidad de usar las instalaciones que en estos momentos están destinadas en funciones de albergues y/o Centros de Atención Médica Expandida (CAME C-19) para apoyar la medida de prevención, mitigación y combate de la propagación del virus.



Por ello, el IVD no podrá iniciar labores o actividades por el motivo que, dentro de las instalaciones del mismo, se atienden pacientes COVID-19 y al ser levantada la contingencia por las autoridades correspondientes, es decir la Secretaría de Salud, dichas instalaciones no podrán ser habilitadas hasta en tanto estás sean totalmente desocupadas, desinfectadas y entregadas físicamente por el Organismo Público Descentralizado Servicio de Salud de Veracruz (SESVER).



Mientras ocurra lo anterior, el Instituto podrá llevar a cabo las adquisiciones y contrataciones del ejercicio 2021 durante la pandemia, con la finalidad de suministrar mantenimiento a las unidades deportivas.



Se estableció que las áreas administrativas competentes tendrán facultades amplias para establecer los medios tecnológicos idóneos para llevar a cabo sus actuaciones y podrán decretar cada una de las medidas de seguridad que estimen pertinentes para velar por el derecho humano a la salud.



Los actos que determinen se realicen de manera presencial serán adaptados a través de las tecnologías de la información.