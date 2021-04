Empiezan a reabrir hoteles de Coatzacoalcos cerrados por pandemia

El Hotel NH de Coatzacoalcos reabrió sus puertas al público el pasado 12 de abril, a un año de su cierre temporal por la pandemia del coronavirus.



Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Esteban Enríquez España, quien abundó que esto no implica reactivación económica, sino más bien a que ya es "mucho tiempo" fuera de operación y las cadenas necesitan volver a operar.



Además del NH, se espera en breve que el City Express reabra como lo habrían hecho otros dos hoteles que cerraron por una corta temporada.



"Han reabierto varios. Faltan algunos. En teoría sí reabrirán. Hay otros que fueron cierres definitivos. Desde el principio dijeron que en enero y lo han venido aplazando. Nos comentaron y hasta ahí, a fin de mes sabré de ocupación", dijo.



Enríquez España reiteró que la reapertura de estas cadenas no significa que haya una reactivación económica pues en números únicamente están en un 15 por ciento.



"No, muy pequeña, pero simplemente llevan mucho tiempo cerrados. Ha subido al doble, sí, pero subir del 7 al 15 por ciento no significa que haya una reactivación económica", finalizó.



Hoteles cerrados desde 2020



En marzo del 2020, el hotel ONE fue el primero en Coatzacoalcos que cerró sus puertas de manera temporal a consecuencia de la pandemia.



Sin embargo, después informó que se iba de forma definitiva. Posteriormente el Marriot también se despidió de los porteños. El Farefield fue otro que de igual manera se retiró de la ciudad.



En Coatzacoalcos hay alrededor de 34 hoteles y moteles, mismos que vivieron una gran incertidumbre por la situación que persiste a un año de la pandemia.