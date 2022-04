Empiezan bien las ventas de pescado y mariscos, afirman vendedores en Xalapa

Repuntan las ventas de pescado en comparación con años anteriores, pues la gente tiene menos miedo de salir, gracias a la vacuna, afirman vendedores.Pablo Aparicio, encargado de la pescadería "El Gran Tiburón Blanco", señaló que en comparación con años anteriores de pandemia, las ventas de pescado han incrementado en un porcentaje considerable."Ahorita en este año repuntó un poquito, mejor que el año pasado, no te voy a decir que un cien por ciento mejor pero empezamos el día bien", dijo.Afirmó que este cambio se debe a la mayor parte de la población ya se encuentra vacunada y han disminuido los casos de contagio."La gente estaba espantada, no quería salir y sí nos pegó demasiado. Ya con la vacuna la gente le perdió un poco el miedo y ya no se ven tantos casos como el año pasado", añadió.Informó que en apoyo a la economía afectada también por la contingencia, los precios se han mantenido accesibles.Además, agregó que se encuentran trabajando con todas las medidas sanitarias y en orden con las recomendaciones y normas que los inspectores proponen, además del control de calidad en sus productos."Vinieron a inspeccionar que estemos debidamente con cubrebocas, para una mayor seguridad para la gente que viene. Ellos vienen y toman temperaturas del pescado, del agua de los camarones", declaró.Asimismo, agradeció el apoyo por parte del Alcalde, pues a diferencia de la administración pasada, se les ha permitido trabajar normalmente."El anterior (Alcalde) no nos dejaba trabajar, nos tenía muy marginados (...) Ahorita se vio el cambio y Ricardo Ahued se ha portado accesible con nosotros y nos han dejado trabajar bien", concluyó.