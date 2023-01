Empiezan problemas en “Va por México”; PRD acusa al PAN de repartición de cuotas

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, denunció la repartición de cuotas entre el PRI y el PAN en el proceso electoral de 2024, inmediatamente después del anuncio del renacimiento de la alianza “Va por México”.Al término de la conferencia de prensa en la que se anunció el renacimiento de la coalición “Va por México”, Zambrano lamentó que Marko Cortés, dirigente del PAN, haya anunciado que serán ellos quienes determinarán las candidaturas a la Presidencia de la República y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.“Ese es un acuerdo que hicieron ellos bilateralmente. No estamos de acuerdo con eso. Para que quede claro: es un acuerdo bilateral de ellos, no podemos aceptar esto a menos que la sociedad civil en un pronunciamiento dijeran ‘aceptamos esas reglas’”, dijo el líder perredista.Jesús Zambrano aseveró que no están de acuerdo, porque los partidos deben escuchar a la sociedad civil, en lugar de hacer una distribución de cuotas.“No se trata de repartir cuotas de poder, de candidaturas, de decir ‘ah, como a ti te tocaron estas candidaturas en el 24, yo voy a llevar las principales’. Somos una coalición de tres fuerzas políticas, pero una coalición que debe contar con el respaldo de la sociedad civil, sólo así podremos ganar. Si no tomamos esta ruta estaremos anunciando una derrota”, expresó.Zambrano reconoció que en lo que sí hubo acuerdo entre los tres partidos fue en caminar juntos en 2023, pero adelantó que en los próximos meses trabajará porque en 2024 haya métodos de elección democrática.“La determinación no debe venir desde las cúpulas partidistas, sino que sea compartida con la sociedad civil.Sería un grave error estratégico que una decisión tan importante para el país sea asumida directamente por las cúpulas partidistas”, explicó.El líder perredista aclaró que “si hay imposición”, “ya tomaremos una decisión en su momento”: “Ahorita nosotros seguimos trabajando para que siga la alianza, caminaremos en 2023 y ya veremos en 2024 ¿Para qué adelantamos vísperas? Seguiremos hablando y platicando”.Sobre la posibilidad de que al PRD le toque la Ciudad de México en 2024, dijo que su partido tiene toda la capacidad para ganar en la capital del país.“Yo te diría que sin el PRD, en una alianza amplia en la Ciudad de México, no se ganaría, se necesita absolutamente la participación y presencia del PRD con todas sus potencialidades aquí en la Ciudad de México”, concluyó.