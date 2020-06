Empleada de funeraria niega que almacenen cuerpos por parte de Fiscalía

Luego de que vecinos de las inmediaciones de la funeraria "Dulce nombre de Jesús", en la colonia centro del puerto de Veracruz, se quejaran de malos olores, los trabajadores del establecimiento rechazan que se acumulen cuerpos.



Aclaran que llegan cadáveres en estado de putrefacción; sin embargo, no pasan más de 24 horas en que son preparados y trasladados a sepultura.



En el caso de personas cuya causa de muerte es COVID-19, son trasladados directamente al crematorio.



"Traemos cuerpos que hay veces que fallecen de 2 o 4 días y se lleva a sepultar pero mientras retiramos del forense, se trae pero se lleva el mismo día a sepultar. Aquí no se están acumulando. Es una funeraria, es normal que traigamos cuerpos en estado de putrefacción pero el mismo día se sepultan", dijo la recepcionista del establecimiento.



Asimismo, negó que permanezcan los cuerpos en las carrozas e incluso que haya malos olores porque constantemente se está limpiando el lugar.



"Lo retiramos, lo traemos para meterlo en un ataúd y posteriormente llevarlo al panteón porque no los podemos llevar en bolsa y sin ataúd", afirmó.



Rechazan que la Dirección de Servicios Periciales de la zona centro haya solicitado el almacenamiento de cuerpos.



Afuera de las instalaciones en la avenida Lafragua, entre Agustín de Iturbide y Francisco Javier Mina, permanecen estacionadas por lo menos 6 carrozas fúnebres.