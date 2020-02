Empleada de Hospital que se dijo víctima de acoso laboral, hizo fraude con cheques

Luego de que la auxiliar administrativa del Hospital Integral de Tlaquilpa, Guadalupe Ramos Bravo, denunciara acoso laboral, trabajadores de ese nosocomio lamentaron que esta persona se quiere hacer víctima cuando ella ha cometido irregularidades como cobrar los cheques de al menos 15 personas, a las cuales nunca les entregó su dinero.Mostrando copias de los documentos con que cuentan en su poder para avalar esos señalamientos, indicaron que en el 2016 se investigó a esta persona luego de una orden emitida por la Subdirección de Recursos de la Secretaría de Salud federal.Lo anterior, explicaron, debido a que un grupo de enfermeras se inconformó por la falta de pago de algunas semanas, situación por la que a nivel central les decían que ya se había pagado pero Ramos Bravo les decía que no había recibido nada e incluso hizo oficios dirigidos a la Subdirección de Recursos para exigir esos pagos, los cuales por supuesto no enviaba.Comentaron que derivado de las investigaciones que se hicieron, se descubrió que había cobrado en la sucursal 343 de HSBC, en Orizaba, tres cheques: el 0000990 por la cantidad de 3 mil 482 pesos; el 0000991 por la cantidad de 3 mil 425 pesos y el 000992 por 3 mil 500 pesos, los cuales correspondían a los pagos de Rosa López Romero, Alejandra Morales Martínez y Liliana Sánchez Romero.Por esa situación, indicaron, se le levantó un acta administrativa pero a pesar de todo nunca devolvió el dinero a los afectados.Mencionaron que recientemente se enteraron que denunció acoso laboral porque le negaron sus vacaciones, situación que pide que se investigue, en lo que están de acuerdo pues si se investiga descubrirán algunas anomalías, por ejemplo que en tres meses ha tenido 90 días de permiso por supuesta incapacidad avalada por el ISSSTE.Los inconformes expusieron que si acaso por las irregularidades que cometió en el 2016 ya no se puede hacer nada, lo aceptarán pero seguramente se descubrirán más cosas en su contra, con lo que quedará el antecedente de que es una persona deshonesta.