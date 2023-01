Empleada del IPAX pide volver a su lugar de trabajo y compensación completa

Felicitas Soto Mateos, trabajadora de IPAX, se manifestó este martes en Plaza Lerdo para solicitar que sea reinstalada nuevamente en las oficinas de esta capital, de donde salió para ser reubicada al municipio de Boca Río, a donde aceptó trasladarse con la promesa de que se respetarían su compensación, lo que no ocurrió, a decir de ella.La quejosa refirió que laboraba como analista administrativa en las oficinas del IPAX ubicada en la zona del fraccionamiento Las Fuentes pero fue asignada a Boca del Río“No me despidieron, me mandaron a Boca del Río. Se me hace injusto todo lo que está haciendo”, lamentó.Felicitas Soto comentó que aceptó el cambio de residencia, ya que se encontraba a sólo dos años de recibir su pensión y refirió que los directivos se comprometieron a no afectarla económicamente, sobre todo en lo que se refiere a sus compensaciones.Sin embargo, comentó que luego de haber estado recibiendo 10 mil pesos desde hace años, ahora le dan la mitad. Al respecto, señaló como responsables de esta situación al Héctor Manuel Riveros Hernández, comisionado del IPAX, así como a Carolina Hernández Hernández, de Recursos Humanos y a Miriam Landa Rivera, encargada de realizar los movimientos del IPAX.“Soy diabética desde el 2005, mi esposo falleció hace un año por COVID. Acepté irme a Boca del Río, dormir en el piso por la necesidad y me sale con que me quitan la mitad de mi compensación; no cumplieron y yo acepté irme”, señaló Soto Mateos.Finalmente, pidió una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para dar a conocer la situación que se está presentando en el IPAX.“Pido que me reinstalen en las oficinas, que me devuelvan mi gratificación o compensación y que regresen a Yoselín Hernández Soto que también la mandaron a Veracruz por negarse a evaluar y también le negaron su gratificación. Ella es mi hija y el odio es contra las dos”, concluyó.