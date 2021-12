Empleadas del CDE del PAN, en Xalapa, denuncian que les retienen salarios

Desde el 15 de noviembre, empleadas del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) no han recibido el pago por prestar su servicio laboral en este instituto político, razón por la cual elevaron una queja al Comité Ejecutivo Nacional, sin que hasta el momento hayan recibido una solución.En el escrito dirigido por las cinco trabajadoras panistas al presidente del CEN, Marko Antonio Cortés Mendoza, señalan que no han recibido su salario pese a haber cumplido cabalmente con su trabajo diario.“No se nos ha depositado a nuestras cuentas bancarias nuestra sueldo quincenal que por ley merecemos recibir por el trabajo desempeñado en dicho Comité”, señalan en el documento de fecha 20 de noviembre y que hasta ahora están en la misma situación.En razón de lo anterior, las denunciantes solicitaron la intervención del CEN y de su dirigencia, sosteniendo que las mujeres tienen derecho al trabajo, así como a recibir un salario a cambio de dicha acción laboral, aunado a una vida libre de violencia, en este caso económica y de coacción al voto hacia un candidato en específico.Cabe recordar que actualmente está en proceso la elección interna para renovar la dirigencia estatal del PAN en Veracruz, donde uno de los candidatos es el actual líder, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien va por la reelección y quien el 25 de noviembre se pronunció en sus redes sociales para rechazar la violencia contra las mujeres, en el Día Internacional de su eliminación.En la carta, añaden que en reiteradas ocasiones han cuestionado al área correspondiente del pago, donde no les dan explicación sobre esta situación y únicamente, según ellas, les indican “que el pago no nos ha sido ministrado para que reflexionemos nuestro voto”.La retención de su salario y posible coacción, agregan, es a toda luz violatorio de sus derechos laborales, constitutivo de una conducta ilícita en materia electoral, abuso de autoridad y acto discriminatorio en razón de género, debido a que en próximas elecciones por el comité estatal, Guzmán Avilés quiere repetir en el cargo.En la denuncia dirigida a Cortés Mendoza, quien el 22 de noviembre también se expresó “por un México sin violencia contra las mujeres”, las afectadas exponen que la dispersión de pagos anteriores se ha realizado mediante pago de nómina y mediante la administración de una empresa de contratación subrogada (outsourcing).“Lo cual ha mermado nuestros beneficios como trabajadores iniciando por el salario, evasión de impuestos, al Seguro Social al no reportar nuestro salario real ante dicha institución, así como también perjudicial en la cotización de nuestras prestaciones ante el Instituto de Vivienda y el AFORE”, reiteran.De allí que apelan al “buen criterio y al respeto a la legalidad que siempre ha caracterizado a su dirigencia”, para que el salario quincenalmente se regularice lo más pronto posible hasta el término del contrato.“Ya que de otra manera al no ser escuchadas ni atendidas nos veremos en la imperiosa necesidad de acudir a las autoridades mexicanas a solicitar se nos protejan nuestros derechos”, amenazan.