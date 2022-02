Empleadas del SAT regresan a trabajar tras superar COVID y les niegan entrada

Una movilización de seis patrullas, cinco de la policía municipal y una de la estatal, se generó esta mañana, luego que el encargado del módulo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Orizaba llamara al 911, sólo porque cuatro trabajadoras tocaron la puerta para poder ingresar a su centro laboral.Es de mencionar que estas cuatro trabajadoras: Neida Amelia Plascencia Muñiz, Georgina Tocohua Cruz, María Esther Iliana Rosales Carmona y Adriana Lizeth Toriello Ventura, fueron notificadas ayer que habían sido despedidas por haberse retirado 14 días a confinamiento pues una de ellas dio positivo a COVID-19, aunque el protocolo lo marca así.Esta mañana se presentaron al módulo del SAT a trabajar, tocaron la puerta varias veces pero nadie les abrió, incluso el encargado de este sitio, Alejo Trujillo, ya se encontraba en el lugar pero no las atendió.Ellas insistieron de manera pacífica, para poder entrar a su centro de trabajo como lo han hecho por años, cuando se percataron que una patrulla de la Policía Municipal arribó y los elementos se acercaron pues se les pidió el apoyo a través del 911.Después fueron llegando las demás patrullas y también se bajaron los elementos para auxiliar, aunque realmente sólo se trataba de cuatro mujeres que querían entrar a su lugar de trabajo.Las empleadas se dijeron intimidadas con esa acción que ejerció su jefe y aseguraron que hay una violación a sus derechos laborales, pues existe un documento vigente donde la indicación es que se vayan a confinamiento cuando estuvieron cercanos a otro trabajador que dio positivo. De hecho, ellas cuentan con el escrito de autorización para retirarse, emitido por el Centro de Operación de Emergencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Al sentirse intimidadas, estas cuatro y su líder sindical decidieron retirarse del lugar y aseguraron que procederán conforme a la ley, pues es un despido injustificado.Cabe mencionar que personas cercanas al lugar de los hechos, pues el módulo del SAT se ubica en una pequeña plaza comercial, criticaron que seis patrullas hubieran llegado y cuando realmente se requiere que atiendan situaciones donde hay comisión de delitos arriban tarde.El delegado del Sindicato de Trabajadores de Hacienda, del SAT y Aduanas en la zona centro, Nemorio López Cruz, señaló que el problema que aconteció con cuatro trabajadoras del SAT de Orizaba que fueron notificadas de su cese por confinarse por un caso confirmado de COVID-19 y tres de sospecha, es el único atropello del que se tiene conocimiento.Mencionó que hace tiempo ocurrió lo mismo pero con personal de confianza, nunca antes había ocurrido con el sindicalizado.Lamentó que se haya tenido este atropello de despido injustificado para cuatro trabajadoras, ya que hubo mesas de trabajo a nivel central en donde el gremio y autoridades acordaron que de tenerse casos confirmados y sospechosos de COVID-19 se mandaría a la gente a 14 días de confinamiento domiciliario.Mencionó que se esperarán instrucciones de la representación nacional, pero no se puede permitir el despido injustificado cuando una de las trabajadoras cuenta con su estudio que avala el contagio de la enfermedad y tres más están bajo sospecha por haber estado en contacto.Indicó que además de que se deben respetar los derechos del personal, también se debe cuidar a la población, y el pretender que las trabajadoras siguieran laborando sólo pondría en riesgo a los contribuyentes que acuden a realizar sus trámites diariamente al módulo ubicado en la Plaza Espinal de Orizaba.El dirigente sindical mencionó que se tomó nota de que el jefe del módulo, Alejo Trujillo, no sólo se negó a dialogar con las cuatro mujeres que recibieron su notificación de cese, sino incluso les negó la entrada a las oficinas y mandó a traer a la Policía Municipal alegando que se pretendían meter por la fuerza lo cual nunca ocurrió.