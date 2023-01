Empleados cesados del SESVER piden la intervención de Cuitláhuac García Jiménez

La licenciada Norma Casas Fernández, directora cesada de Protección contra Riesgos Sanitarios de SESVER, pidió la intervención del gobernador ante los despidos del personal que tiene hasta 30 años de antigüedad por las protestas llevadas a cabo por los códigos vacantes.“Desde hace un tiempo se han venido suscitado algunas irregularidades, mismas que hemos querido hacer del conocimiento de los directivos y desgraciadamente nunca nos quieren dar acceso a ellos para poder platicar con ellos de la situación que prevalece en los servicios de salud de Veracruz”, comentó.Acompañada por Cipriano Raúl Velazco Barragán, de Finanzas Sanitarias y Yalizta Pereira Díaz, afirmó que sus compañeros se han acercado a ella para demostrar su apoyo pero que están amenazados.“Fue el director jurídico con prepotencia, grosero y fue y nos amenazó, nos dijo que él no podía solucionarnos el problema, entonces le comentamos que si él no nos podía solucionar el problema que los mandara quien sí”, mencionó Casas.También declaró que responsabiliza al director de asuntos jurídicos de SESVER, Jorge Luis Reyna Reyes de cualquier daño físico que pueda ocurrirle.Casas señaló que espera la pronta intervención del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como incluso del presión de López Obrador para que esta situación sea resuelta y no tengan trato con el licenciado Jorge Luis Reyna; “de lo contrario tendremos que volver a hacer lo mismo en los días venideros, porque no nos vamos a dejar, no vamos a dejar que nos quiten nuestras plazas para que se las den a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos”.Cuestionaron si pesa más la palabra del director jurídico ante la del secretario de salud, pues este había asegurado que no iba a haber represalias contra las protestas, sin embargo el director jurídico Reyna se ha encargado del cese de estos trabajadores, cabe destacar que la licenciada Casas aseguró que Reyna no tiene ninguna capacidad para cesar al personal.