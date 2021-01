Empleados de SADER exponen falta de pago de prestación; piden apoyo al Presidente

Señor presidente Andrés Manuel López Obrador:



Por la presente, los empleados de base de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), así como de los órganos administrativos desconcentrados, pedimos su apoyo e intervención.



Con motivo de la pandemia por el COVID-19, se aplicó el “quédate en casa”. Por tal situación, muchos de los empleados al no contar con una computadora e Internet en casa no les fue posible realizar los cursos que hacemos en línea cada año. Debido a esto, en la segunda quincena de agosto funcionarios de alto rango dentro de SADER y sus órganos administrativos desconcentrados dieron la orden de no pagar la prestación de "APOYO EN MAT. INFORMÁTICO". Por lo tanto, pedimos su intervención señor Presidente, para que se nos pague dicha prestación.



Usted dijo que se respetarían nuestras garantías y prestaciones. En otros años, la institución nos convoca para que el personal que no ha podido realizar el curso lo realice de manera presencial y pueda recibir dicha prestación. Es obvio que este año, por la contingencia del COVID-19 no era posible, ¿por qué están exigiendo cumplir con dicho curso si no dieron las facilidades para realizarlo, como lo marca las condiciones generales del trabajo?



Muchos de nosotros vivimos en comunidades rurales donde se encuentran los CADER y Sitios Experimentales, en donde no hay Internet (…) por lo que en años anteriores nos han concentrado en los Distritos o Campos experimentales para tomar dichos cursos.



Ya que es una prestación que viene asignada para cada trabajador de base desde Hacienda, esperamos que no se desvíe para otros fines que se presten a corrupción. Ustedes mismos pueden cruzar información de cuántos trabajadores se quedaron sin cobrar dicha prestación el año pasado y cuántos este año 2020 debido a la contingencia del COVID-19.



Esperamos vernos favorecidos y se respeten nuestros derechos laborales. Ya que nuestro sindicato sección número 44 no hace nada. Como usted dice, "Nadie fuera de la Ley, Nadie por encima de la Ley".