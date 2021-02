Empleados de SEDARPA se dicen obligados a laborar estando enfermos

Entre el personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPA) existe preocupación por los contagios de coronavirus que se han presentado debido a que los responsables de las distintas áreas son obligados a trabajar, aun cuando presentan cuadros infecciosos respiratorios, los cuales, en algunos casos, han dado positivo a COVID-19 y han fallecido a consecuencia de este mal.



Y es que con la amenaza de ser despedidos si no acuden a laborar; algunos de ellos han tenido que presentarse a sus centros de trabajo presentando síntomas de enfermedades respiratorias, permitiéndoles el ingreso a las áreas laborales con el riesgo que ello trae consigo.



Para citar un ejemplo, los trabajadores que alertaron de esta situación sanitaria dieron a conocer el reciente deceso del Médico Veterinario Zootecnista (MVZ), Roberto León Rossano, quien falleció el pasado miércoles por la tarde en la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad de Xalapa por COVID.



El antes citado estaba adscrito a la Dirección General de Ganadería y fungía como jefe de la Oficina de Sanidad y Movilización Pecuaria de dicha secretaría, al ser obligado a cumplir con su responsabilidad a pesar de estar enfermo.



Lamentablemente, dijeron los entrevistados, que pidieron no ser identificados por temor a las represalias, no pueden quejarse, por la amenaza de ser despedidos al no ser de base o estar por honorarios y de contrato.



El temor se hace patente porque hace un par de semanas también falleció de la misma causa el ingeniero Jorge García González, quien laboraba en esta misma dependencia, lo que motivó el cese del director de Ganadería, Miguel Ángel Díaz Sánchez, por obligar a los trabajadores en situación vulnerable a ir a trabajar, pero tal parece que las cosas siguen igual.



También señalan que hace unos días una secretaria de la subdirección de Ganadería dio positivo al Covid-19, informándole de la situación a su jefe Humberto Amador Zaragoza subsecretario de Ganadería, quien notificó del asunto al titular de la Sedarpa, quien, sin mediar palabra, la despidió.



Por esta situación los demás trabajadores tienen miedo de contagiarse, pero más temor tienen a ser despedidos de su fuente de trabajo, por lo que solicitaron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y ponga orden en esta área, en donde el secretario Eduardo Cadena Cerón no atiende las instrucciones de trabajar en casa para evitar más contagios y situaciones que lamentar, al no tomar las medidas de prevención requeridas.