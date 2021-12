Buenas tardes:Empleados del H. Ayuntamiento de Huatusco denunciaron que hasta el día de hoy no les han depositado su aguinaldo que por Ley les corresponde, por lo que manifestaron su inconformidad.Señalaron que ninguna autoridad se ha acercado a platicar con ellos al respecto, por lo que las especulaciones no se han hecho esperar, ya que temen que no les liquiden ni siquiera el pago de la segunda quincena de diciembre.Asimismo, mencionaron que ya se han acercado a las autoridades para exigir una respuesta y que les indiquen qué día les pagarán su aguinaldo pues, la Tesorera y la Contadora se han mantenido herméticas ante dicha situación.