Empleados del IMSS en Veracruz dan mal ejemplo, tiran cubrebocas a vía pública

Personas que habitan frente al área de entrada y salida de personal de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) Número 14 del IMSS en Veracruz se quejaron de que trabajadores tienen la costumbre de tirar el cubrebocas en la calle al finalizar su jornada laboral y retirarse a sus domicilios.



Inconformes sostienen que esta práctica representa un riesgo porque los empleados salen de un hospital que atiende a pacientes con COVID-19.



Roberto Cano Ortiz vive en la calle Cervantes y Padilla, en entrevista manifestó su descontento porque asegura hay trabajadores del nosocomio que no depositan el cubrebocas en lugares adecuados cuando termina su jornada laboral, sino que los tiran en esa vía.



“Todos los que salen del hospital aquí tiran su tapabocas, mira cómo tiran su tapabocas por toda la calle, quitaron lo de los popotes porque había mucho plástico tirado; ahora hay tapabocas tirados por todos lados, qué es eso”, reclamó.



Otros vecinos también se quejaron de esta situación y señalan que padecieron los olores fétidos que despedían las toneladas de residuos que la UMAE número 14 del IMSS mantuvo acumuladas durante varias semanas frente a sus viviendas.



"Ahora que estuvo la basura esa y todavía los cubrebocas que dejan en la calle los del hospital, cuando llega el aire todo eso se puede venir para acá a nuestras casas, no sólo es del COVID, también pueden traer tuberculosis, que todo eso se contagia", señaló Roberto, otro vecino.



El vecino descontento dijo no importar que las autoridades del Sector Salud recomienden la higiene a los ciudadanos para evitar el contagio del coronavirus cuando las instalaciones hospitalarias se encuentran en condiciones de insalubridad, como fue el caso de la UMAE 14 del IMSS con los desechos sanitarios que mantuvo acumulados por semanas.