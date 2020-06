Empleados del Poder Ejecutivo piden insumos ante COVID-19

El secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), Acdmer Antonio Galicia Campos, informó que aún están a la espera de que las autoridades estatales les entreguen insumos a los agremiados para así protegerlos del COVID-19.



“Hemos hecho varios manifiestos para pedirle al Gobernador que a sus funcionarios les diera instrucciones para que tuvieran todos los aditamentos para seguridad de los propios trabajadores, ya hemos tenido una respuesta de que se les van a dar su cubrebocas, sus mascarillas, una vez que regresen”.



Aunque dijo que de los agremiados a SEPEV no ha existido ningún caso positivo de Coronavirus, conocen de un trabajador, quien era inspector de ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, que murió en Ciudad Isla pero están a la espera de resultados, mismos que les han ocultado.



“Tuvimos una persona que falleció, hasta ahorita nos están diciendo que es sospechoso. El era inspector de ganadería de la SEDARPA, estaba comisionado en Ciudad Isla, ayer falleció pero estamos esperando los resultados que ignoramos porqué la autoridad no nos ha querido decir y a la familia sólo le han dicho que es sospechoso”.



Agregó que lo sucedido en meses pasados, donde fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya que tenía tomadas las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, en reclamo de más de 170 plazas que consiguieron vía tribunales, sigue sin tener alguna solución.



“Sufrí una privación ilegal de mi libertad por los elementos de Seguridad Pública. No hemos tenido respuesta, a pesar de que le hemos pedido la audiencia al secretario de Finanzas. Por eso lo tenemos que llevar a la vía jurídica cuando ya se supone que lo teníamos arreglado por la vía de la conciliación. Al no tener respuestas, tenemos que hacerlo por todos los medios”, finalizó.