Empleados exigen destitución de Administradora de oficina de CAEV en Tezonapa

Empleados sindicalizados de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), en Tezonapa, piden la destitución de la administradora, María Isabel Hernández Cortez, por maltrato al personal y prepotencia.



Con pancartas en mano, los empleados bloquean las oficinas y exigen les respeten sus derechos y que les cumplan con los pagos.



Señalaron que está funcionaria fungió como directora del DIF Municipal pero por ser grosera, déspota y prepotente, fue despedida el año pasado



Por influencias, expresaron, entró a laborar a la CAEV y el 20 de mayo fue despedida.



Hoy regresa nuevamente, las influencias la han hecho regresar y seguir igual, por lo que pidieron al gobernador Cuitláhuac García que tome cartas en el asunto.



Dijeron que si este Gobierno está a favor del cambio, es el momento de que este tipo de funcionarios no sigan en estos puestos públicos.



De no actuar, la CAEV se mantendrán de brazos caídos y no permitirán la entrada de esta funcionaria.