Empleados ganaron laudo pero SEV pone trabas para pagar 3 mdp

Cinco empleadas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) acusaron a los magistrados del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) de coludirse con la dependencia al no exhortarle a pagar el adeudo laboral por 3 millones de pesos que las 5 empleadas y otros 13 trabajadores generaron en 2010.Señalaron que llevan más de 20 años trabajando para la SEV y hace 11 ganaron sus plazas, mismas que les otorgaron hasta el 2015; pero otras prestaciones salariales no se las pagan.“Dentro de ese laudo ganamos las prestaciones, las cuales aún no han sido pagadas, la antigüedad la tenemos también ganada (…) no nos resuelven y aparte sentimos que el TECA no los obliga a que paguen lo que nos deben”, explicaron Karen Blanco Alcázar y Maribel Ledo, dos de las afectadas.En conferencia de prensa, las empleadas explicaron que desde hace tres años les dieron su clave de pago pero las Secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y de Educación de Veracruz, les han hecho dar muchas vueltas sin resolver nada. Les niegan su recurso ganado.“En la SEFIPLAN nos dijeron que ya habían dado la orden de pago. Regresamos a la SEV y nos dijeron que no había nada. Entonces era un ir y venir. SEFIPLAN decía que no tenía nada y SEV decía que ya había mandado todos los números, porque somos 18 personas las que estamos en esa demanda”, mencionaron.Las trabajadoras indicaron que las plazas que tienen son administrativas y de intendencia y añadieron que mañana viernes tienen otro requerimiento ante el TECA que de nada funciona.“Pero la Secretaría siempre alega que están haciendo las gestiones pertinentes, siempre dicen lo mismo. Por eso le pedimos al Gobernador que nos atienda, que ya nos apoye, porque la SEV, SEFIPLAN y el TECA no hacen nada, sobre todo el TECA que es quien debería de ordenar ese pago, porque ya es un laudo ganado”, aseveraron Karen Blanco y Maribel Ledo.Detallaron que, en su momento, el titular del área jurídica de la Secretaría de Educación acordó con su abogado que los 3 millones de pesos serían pagados en grupos de cinco, hasta completar el pago a todos. No obstante eso nunca sucedió.“En el Jurídico ya nos reconocen, saben quiénes somos pero nos dicen que nos equivocamos en una letra; no saben escribir, creo, cambian una ’s’ por una ‘z’, una ’m’ por una ’n’, o sea, se la llevan así, que se equivocaron en los nombres, que se equivocaron en la cantidad. Ya es mucho tiempo, un compañero falleció hace dos meses”.Ya se han girado 20 requerimientos a la SEV, aunque el Tribunal de Conciliación y Arbitraje les reconoce solamente tres. Ninguno ha surtido efectos. Además, las afectadas explican que desde el 2019 se giró una orden de presentación a la oficial mayor, Ariadna Selene Aguilar Amaya pero no sirvió de nada porque no la encontraron en su oficina.Según sus testimonios, el 2019 les expidieron un oficio de antigüedad en el que se señalaba que tenían 21 años laborando en la institución pero dicho documento no se los hacen válido para el cobro del quinquenio (un pago cada 5 años) “y el TECA se está prestando para estas cosas, porque si sabían que no tiene validez cómo es que nos lo están dando (…) el Tribunal está coludido con la SEV”, concluyeron.