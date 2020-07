Empleados municipales de Coetzala protestan contra nuevo Alcalde

Empleados municipales tomaron el Palacio Municipal de Coetzala en apoyo a la Regidora y Síndica, acusando que han sido amenazadas por gente del actual alcalde, Joaquín Fortino Cocotle Damián.



Demandaron una reunión con el Presidente Municipal para llegar acuerdos y exigiendo que se mantenga el proyecto del exalcalde Gerardo Tirso Acahue, recientemente fallecido por COVID-19.



En entrevista, el director de Protección Civil, Marciano Colohua Coyohua, quien habló en representación de los empleados, detalló que la toma del Palacio se debe a la presunta violencia que ha ejercido Cocotle Damián en contra de ediles, llamándoles por las noches para votar a favor de él en sus propuestas en las sesiones de Cabildo.



Puso de testigo a los empleados, asegurando que han visto cómo el Alcalde trata a las ediles por ser mujeres y que en su momento presentarán las pruebas.



Colohua Coyohua afirmó que han buscado el diálogo con Cocotle Damián pero no ha dado la cara y ni siquiera se ha presentado al Palacio Municipal.



Indicaron que no están en contra del Presidente, sino en contra de quien lo está asesorando, pues se ha dejado influenciar por personas que no son de este municipio.



Apuntaron que están en la mejor disposición de seguir laborando, como lo han venido haciendo pero rechazan a la gente externa.