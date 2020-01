Empleados municipales de Xalapa señalan retraso en pago de complemento de aguinaldo

Buenos días:



Quisiera hacer extensa mi queja pues el Ayuntamiento de Xalapa debió realizar el pago correspondiente a un complemento de aguinaldo por concepto de “Reyes” Magos, el cual tendría que haberse hecho antes del día 2 de este mes y lo hicieron el día de hoy (3 de enero), aproximadamente a las 21:30 horas.



Nos encontrábamos esperando respuesta de las autoridades municipales, pues no es la primera vez que se atrasan en el pago de manera catorcenal. Esto, para nosotros, es una especie de intimidación, ya que nos han solicitado cambiarnos a "tarjeta", pero muchos de los empleados no saben leer ni escribir, tienen algún problema con una institución bancaria o en el lugar donde viven no hay cajeros para hacer uso de efectivo.



Es muy lamentable encontrarnos en esta situación, muchos de nosotros vivimos en otros municipios, de Acajete, Las Vigas, Coatepec, Teocelo; somos gente humilde y estuvimos desde las 16:00 horas esperando una respuesta.



Quiero hacer mención que a nosotros sí nos obligan para que cumplamos nuestras obligaciones y responsabilidades, pero desafortunadamente ellos no están cumpliendo con el papel de autoridad. Si alguno de nosotros falla, de manera rápida nos levantan un reporte a Jurídico.



Somos trabajadores de distintas áreas, de parques y jardines, obras públicas, regidurías, inspectores y demás, personal de base y base definitivo.



Queremos que esto se sepa, acudiremos con nuestros líderes sindicales para que nos apoyen, porque ellos son los que nos representan; lamentablemente no es la primera vez, ya son dos años y todos estamos "cruzados de brazos".