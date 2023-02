Emprendedoras de Emiliano Zapata buscan mejorar su economía con expo-venta

La organización “Mujeres Mágicas” invitó a las mujeres que quieran acudir y formar parte de esta comunidad emprendedora con la finalidad de reactivar la economía.Lluvia Díaz Salazar señaló que durante el bazar que será los días 4 y 5 de febrero se contará con la presencia de 42 expositoras, y actualmente cuentan con un colectivo en donde cada mes realizan un bazar con la finalidad de atraer a más clientes.Reiteró que exponer sus servicios y productos en un bazar les ha ayudado a generar más clientes y que durante la pandemia seguían solicitando de sus servicios, lo cual ayudó a no detener la economía local.Por otra parte, señaló haber solicitado el apoyo del Ayuntamiento de Xalapa para contar con un lugar para realizar este tipo de eventos, sin embargo, dijo no obtener una respuesta, por lo que habría llevado este bazar a la plaza Pradera la Cima en Emiliana Zapata, sin contar con el apoyo de autoridades y solventando las emprendedoras los gastos de renta del espacio.“No obtuve una respuesta. Pero nosotras alquilamos los lugares desde siempre, no estamos dependiendo del Gobierno ni del Ayuntamiento”, indicó Díaz Salazar.Finalmente, recordó a la población que estarán los días 4 y 5 de febrero en Plaza Pradera La Cima, en el municipio de Emiliano Zapata, con horario de 12:00 a 20:00 horas.Las mujeres interesadas podrán comunicarse al número (228 239 3503) o en su página oficial de Facebook colectivo “Mujeres Mágicas”.