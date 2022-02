Emprendedores podrán promocionar sus productos en el “Bazar Edición Neón”

Míriam Gonzáles, en representación de Emprendedores Xalapa, invitó a expoventa Edición Neón, que se llevará a cabo el 26 y 27 de marzo en el Casino Xalapeño.Además de la invitación a la población en general, animó a comerciantes y emprendedores de la ciudad a sumarse a este evento, en el que hasta el momento están confirmados 46 expositores."Si tú tienes un negocio, produces algo o elaboras algo, puedes asistir con nosotros y hacer del conocimiento del público tu emprendimiento y que más gente, a lo mejor si en ese momento no te pudo consumir, pueda con tu tarjeta de presentación buscarte y después poder consumir tu producto", expresó.Informó que en cuanto a los costos del stand tienen dos opciones: mesa completa por 850 pesos y media mesa por 450 pesos, por ambos días.Aclaró que la organización Emprendedores Xalapa no estará recibiendo comisión alguna por la renta del espacio, pues el costo total estará dividido justamente entre todos los participantes."Lo que nosotros estamos haciendo como grupo, es que nos conformamos entre varios emprendedores y entre todos hacemos la renta de ese espacio, la renta de mesas, de sillas, de sonido y publicidad. El costo general lo estamos dividiendo entre los participantes que están, porque Emprendedores Xalapa no se lleva ninguna comisión ni dinero en efectivo", añadió.La expoventa que estará abierta de 12 a 19 horas, tendrá venta de artesanías, bisutería, ropa y comida.